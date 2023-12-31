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Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919244607.html
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:12
2023-12-31T13:12
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

Представительство ДНР: ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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