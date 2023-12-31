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Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:12

2023-12-31T13:12

2023-12-31T13:12

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия, сцкк