Сумасшедшие. В США забили тревогу из-за тайной операции НАТО против России
Макговерн: НАТО может совершить провокацию в Польше для ввода войск на Украину
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США могут пойти на провокацию, чтобы ввести войска НАТО на Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Один эксперт сказал, что НАТО придется ввести свои войска на Украину. И моя первая реакция была: "Что?!" А затем я задумался: а ведь не президент ли Байден <…> заявлял, что американские войска будут сражаться с российскими", — отметил он.
По словам Макговерна, поводом для этого могло бы послужить нападение России на одного из членов Североатлантического альянса. По этой причине Вашингтон может попытаться провести операцию под ложным флагом, совершив атаку против Польши или стран Прибалтики.
"Они настолько сумасшедшие, чтобы пойти на это ради попытки избежать полного провала на Украине? Я бы очень хотел сказать, что это не так, но не могу", — резюмировал он.
В начале декабря президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы в конфликте с Украиной. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.