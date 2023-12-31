https://ria.ru/20231231/mvd-1919247798.html

Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД

Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД - РИА Новости, 31.12.2023

Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД

Почти 90 процентов жителей новых регионов получили паспорта граждан России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:52

2023-12-31T13:52

2023-12-31T17:00

общество

россия

ростовская область

луганская народная республика

ирина волк

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Почти 90 процентов жителей новых регионов получили паспорта граждан России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90 процентам жителей новых субъектов Российской Федерации", — написала она.Волк отметила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции, добавила она. Кроме того, напомнила Волк, для тех, кто не может сам добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдумов, подавляющее большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html

россия

ростовская область

луганская народная республика

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общество, россия, ростовская область, луганская народная республика, ирина волк