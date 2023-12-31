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Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД - РИА Новости, 31.12.2023
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13:52 31.12.2023 (обновлено: 17:00 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/mvd-1919247798.html
Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД
Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД - РИА Новости, 31.12.2023
Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД
Почти 90 процентов жителей новых регионов получили паспорта граждан России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:52
2023-12-31T17:00
общество
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ростовская область
луганская народная республика
ирина волк
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Почти 90 процентов жителей новых регионов получили паспорта граждан России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. &quot;В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90 процентам жителей новых субъектов Российской Федерации&quot;, — написала она.Волк отметила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции, добавила она. Кроме того, напомнила Волк, для тех, кто не может сам добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдумов, подавляющее большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
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общество, россия, ростовская область, луганская народная республика, ирина волк
Общество, Россия, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Ирина Волк
Почти все жители новых регионов получили российские паспорта, заявили в МВД

МВД: почти 90% жителей новых субъектов получили паспорта РФ в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паспорт гражданина России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Почти 90 процентов жителей новых регионов получили паспорта граждан России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«

"В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90 процентам жителей новых субъектов Российской Федерации", — написала она.

Волк отметила, что выдача документов новым гражданам — одна из основных задач МВД. Для этого в новых регионах, в Крыму и Ростовской области открылись девять новых объектов по печати документов. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заработали больше 100 подразделений по вопросам миграции, добавила она.
Кроме того, напомнила Волк, для тех, кто не может сам добраться до отделений, организованы выездные мобильные группы, пункты и офисы.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдумов, подавляющее большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября 2022 года президент Владимир Путин и главы регионов подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
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