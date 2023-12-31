https://ria.ru/20231231/moskva-1919227740.html

Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы

Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы - РИА Новости, 31.12.2023

Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы

Более 50 тысяч инициатив по развитию столицы направили москвичи за два года через платформу "Город идей", благодаря им в городе благоустроили более 300 площадок РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:29

2023-12-31T10:29

2023-12-31T10:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч инициатив по развитию столицы направили москвичи за два года через платформу "Город идей", благодаря им в городе благоустроили более 300 площадок и дворов в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Москвичи направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы за два года работы специального раздела на платформе "Город идей". Лучшие из предложений реализуют в Москве... В 2023 году благоустроили более 300 площадок и дворов, создали свыше 20 остановок городского транспорта и несколько новых пешеходных переходов", - говорится в сообщении. Уточняется, что первое место по популярности заняли вопросы благоустройства, второе - вопросы транспорта и парков. Москвичи часто предлагают озеленить улицы, улучшить освещение, обустроить парковки, детские и спортивные площадки.

https://realty.ria.ru/20231206/moskva-1914067982.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва