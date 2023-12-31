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Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы
Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы - РИА Новости, 31.12.2023
Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы
Более 50 тысяч инициатив по развитию столицы направили москвичи за два года через платформу "Город идей", благодаря им в городе благоустроили более 300 площадок РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T10:29
2023-12-31T10:29
2023-12-31T10:29
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч инициатив по развитию столицы направили москвичи за два года через платформу "Город идей", благодаря им в городе благоустроили более 300 площадок и дворов в 2023 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Москвичи направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы за два года работы специального раздела на платформе "Город идей". Лучшие из предложений реализуют в Москве... В 2023 году благоустроили более 300 площадок и дворов, создали свыше 20 остановок городского транспорта и несколько новых пешеходных переходов", - говорится в сообщении. Уточняется, что первое место по популярности заняли вопросы благоустройства, второе - вопросы транспорта и парков. Москвичи часто предлагают озеленить улицы, улучшить освещение, обустроить парковки, детские и спортивные площадки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичи за два года направили более 50 тысяч инициатив по развитию столицы
Москвичи направили более 50 тысяч инициатив через платформу "Город идей"