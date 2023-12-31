https://ria.ru/20231231/more-1919248457.html

СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов

СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов - РИА Новости, 31.12.2023

СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов

Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:59

2023-12-31T13:59

2023-12-31T13:59

в мире

красное море

суэцкий канал

йемен

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506238_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cf4326145e11a4926f7fd46bf4a9591a.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR. Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что коммерческое судно Hangzhou компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие его малые лодки. "В свете события и чтобы дать время на расследование деталей события и дополнительно оценить ситуацию с безопасностью, принято решение о том, что все транзиты через эту территорию в течение следующих 48 часов откладываются", - приводит телеканал заявление компании. Ранее Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море. В пятницу агентство Bloomberg передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

красное море

суэцкий канал

йемен

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, суэцкий канал, йемен, дания