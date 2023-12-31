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СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов - РИА Новости, 31.12.2023
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13:59 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/more-1919248457.html
СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов
СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов - РИА Новости, 31.12.2023
СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов
Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:59
2023-12-31T13:59
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR. Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что коммерческое судно Hangzhou компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие его малые лодки. "В свете события и чтобы дать время на расследование деталей события и дополнительно оценить ситуацию с безопасностью, принято решение о том, что все транзиты через эту территорию в течение следующих 48 часов откладываются", - приводит телеканал заявление компании. Ранее Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море. В пятницу агентство Bloomberg передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.
https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html
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в мире, красное море, суэцкий канал, йемен, дания
В мире, Красное море, Суэцкий канал, Йемен, Дания
СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов

DR: Maersk приостановит транзиты в Красном море на 48 часов после атак хуситов

© Pixabay / Pixabay LicenseГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Pixabay / Pixabay License
Грузовое судно в море. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR.
Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что коммерческое судно Hangzhou компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие его малые лодки.
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"В свете события и чтобы дать время на расследование деталей события и дополнительно оценить ситуацию с безопасностью, принято решение о том, что все транзиты через эту территорию в течение следующих 48 часов откладываются", - приводит телеканал заявление компании.
Ранее Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.
В пятницу агентство Bloomberg передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.
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В миреКрасное мореСуэцкий каналЙеменДания
 
 
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