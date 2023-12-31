СМИ: Maersk приостановит транзиты в Красном море после атак хуситов
DR: Maersk приостановит транзиты в Красном море на 48 часов после атак хуситов
© Pixabay / Pixabay LicenseГрузовое судно в море
© Pixabay / Pixabay License
Грузовое судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Датская судоходная компания Maersk приостановит на 48 часов транзиты через Красное море после атак ее судов со стороны хуситов, сообщает телеканал DR.
Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что коммерческое судно Hangzhou компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие его малые лодки.
"В свете события и чтобы дать время на расследование деталей события и дополнительно оценить ситуацию с безопасностью, принято решение о том, что все транзиты через эту территорию в течение следующих 48 часов откладываются", - приводит телеканал заявление компании.
Ранее Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в этом море.
В пятницу агентство Bloomberg передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.