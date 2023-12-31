https://ria.ru/20231231/moleben-1919288061.html

Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире

Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире - РИА Новости, 31.12.2023

Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире

Молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году, призвал патриарх Московский и РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T20:01

2023-12-31T20:01

2023-12-31T20:29

религия

россия

белгород

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

новый год

русская православная церковь

храм христа спасителя

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя. В воскресенье патриарх Кирилл совершает там молебное пение на новолетие. "Мы благодарим Господа за милости, явленные в прошедшем году и, простирая свой взор в будущее, просим у Спасителя нашего помощи и заступления, ограждения нас от всякого зла", - сказал патриарх Кирилл. Он отменил, что в прошедшем году были скорби. "Может быть, самой уязвляющий душу и совесть скорбью является то, что происходит сегодня, в том числе на нашей земле, в городе Белгороде. Сегодня мы должны молиться, прося у него исцеление наших недугов, грехов, исцеление всех этих общественных и политических конфликтов, потому что в современном мире все это может принести неисчислимые бедствия для людей. Именно поэтому ни в коем случае нельзя давать злобе и ненависти развиваться ни на уровне личных и семейных отношений, ни межгосударственных отношений", - призвал патриарх Кирилл. По его словам, мир стал очень уязвим, "потому что у мира есть силы, способности и возможности разрушить самого себя". "Потому сегодня призывы к миру - это призывы к самосохранению. Но мир не может быть без справедливости. Наша молитва Господу - о скорейшем прекращении междоусобной брани, конечно, защите Отечества нашего, о мире, но и о справедливости, потому что мир без справедливости - это непрочный мир. Молитва должна наша сегодня возноситься и о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем - Владимире Путине, о воинстве нашем, о тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской", - уточнил предстоятель. Он также призвал молиться не формально, но "вкладывая в эту молитву горячую просьбу Господу принести мир на нашу землю, укрепить наше отечество, примирить братские народы, остановить то, что сегодня приносит скорбь, горе, разрушения и отчаяние в человеческие сердца". "Помолимся, мои дорогие, и с надеждой обратим свой взор в будущее", - заключил патриарх Кирилл. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Обычно эта служба проходит вечером накануне Нового года. Также в Церкви распространена традиция (не во всех храмах) служить Божественную литургию в ночь с 31 на 1 января. Таким образом, некоторые верующие встречают светский новый год в храме.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919262004.html

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Наталья Макарова

россия, белгород, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, новый год, русская православная церковь, храм христа спасителя