https://ria.ru/20231231/moleben-1919288061.html
Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире
Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире - РИА Новости, 31.12.2023
Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире
Молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году, призвал патриарх Московский и РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T20:01
2023-12-31T20:01
2023-12-31T20:29
религия
россия
белгород
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
новый год
русская православная церковь
храм христа спасителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_0:77:3074:1806_1920x0_80_0_0_98399346b3c58eec71812fef4c1c5336.jpg
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя. В воскресенье патриарх Кирилл совершает там молебное пение на новолетие. "Мы благодарим Господа за милости, явленные в прошедшем году и, простирая свой взор в будущее, просим у Спасителя нашего помощи и заступления, ограждения нас от всякого зла", - сказал патриарх Кирилл. Он отменил, что в прошедшем году были скорби. "Может быть, самой уязвляющий душу и совесть скорбью является то, что происходит сегодня, в том числе на нашей земле, в городе Белгороде. Сегодня мы должны молиться, прося у него исцеление наших недугов, грехов, исцеление всех этих общественных и политических конфликтов, потому что в современном мире все это может принести неисчислимые бедствия для людей. Именно поэтому ни в коем случае нельзя давать злобе и ненависти развиваться ни на уровне личных и семейных отношений, ни межгосударственных отношений", - призвал патриарх Кирилл. По его словам, мир стал очень уязвим, "потому что у мира есть силы, способности и возможности разрушить самого себя". "Потому сегодня призывы к миру - это призывы к самосохранению. Но мир не может быть без справедливости. Наша молитва Господу - о скорейшем прекращении междоусобной брани, конечно, защите Отечества нашего, о мире, но и о справедливости, потому что мир без справедливости - это непрочный мир. Молитва должна наша сегодня возноситься и о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем - Владимире Путине, о воинстве нашем, о тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской", - уточнил предстоятель. Он также призвал молиться не формально, но "вкладывая в эту молитву горячую просьбу Господу принести мир на нашу землю, укрепить наше отечество, примирить братские народы, остановить то, что сегодня приносит скорбь, горе, разрушения и отчаяние в человеческие сердца". "Помолимся, мои дорогие, и с надеждой обратим свой взор в будущее", - заключил патриарх Кирилл. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Обычно эта служба проходит вечером накануне Нового года. Также в Церкви распространена традиция (не во всех храмах) служить Божественную литургию в ночь с 31 на 1 января. Таким образом, некоторые верующие встречают светский новый год в храме.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919262004.html
https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html
россия
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_283:0:2792:1882_1920x0_80_0_0_d72e17718fe9d14b104cd926c1b08f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, новый год, русская православная церковь, храм христа спасителя
Религия, Россия, Белгород, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Новый год, Русская православная церковь, Храм Христа Спасителя
Патриарх Кирилл призвал молиться об отечестве и справедливом мире
Патриарх Кирилл призвал молиться о России и наступлении мира в новом году
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Молиться о России, воинстве, "прекращении междоусобной брани", исцелении политических конфликтов и справедливом мире в новом году, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя.
В воскресенье патриарх Кирилл совершает там молебное пение на новолетие.
«
"Мы благодарим Господа за милости, явленные в прошедшем году и, простирая свой взор в будущее, просим у Спасителя нашего помощи и заступления, ограждения нас от всякого зла", - сказал патриарх Кирилл.
Он отменил, что в прошедшем году были скорби.
«
"Может быть, самой уязвляющий душу и совесть скорбью является то, что происходит сегодня, в том числе на нашей земле, в городе Белгороде
. Сегодня мы должны молиться, прося у него исцеление наших недугов, грехов, исцеление всех этих общественных и политических конфликтов, потому что в современном мире все это может принести неисчислимые бедствия для людей. Именно поэтому ни в коем случае нельзя давать злобе и ненависти развиваться ни на уровне личных и семейных отношений, ни межгосударственных отношений", - призвал патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ
По его словам, мир стал очень уязвим, "потому что у мира есть силы, способности и возможности разрушить самого себя".
«
"Потому сегодня призывы к миру - это призывы к самосохранению. Но мир не может быть без справедливости. Наша молитва Господу - о скорейшем прекращении междоусобной брани, конечно, защите Отечества нашего, о мире, но и о справедливости, потому что мир без справедливости - это непрочный мир. Молитва должна наша сегодня возноситься и о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем - Владимире Путине
, о воинстве нашем, о тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской", - уточнил предстоятель.
Он также призвал молиться не формально, но "вкладывая в эту молитву горячую просьбу Господу принести мир на нашу землю, укрепить наше отечество, примирить братские народы, остановить то, что сегодня приносит скорбь, горе, разрушения и отчаяние в человеческие сердца". "Помолимся, мои дорогие, и с надеждой обратим свой взор в будущее", - заключил патриарх Кирилл.
Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Обычно эта служба проходит вечером накануне Нового года. Также в Церкви распространена традиция (не во всех храмах) служить Божественную литургию в ночь с 31 на 1 января. Таким образом, некоторые верующие встречают светский новый год в храме.
Итоги года в сфере религии