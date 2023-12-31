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Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях

Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 31.12.2023

Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях

Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 170 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:06

2023-12-31T16:06

2023-12-31T16:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 170 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики."Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США. Также, на северо-восточной окраине города Харьков уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - отметили в министерстве.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область