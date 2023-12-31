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Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 31.12.2023 (обновлено: 16:29 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/mo-1919264561.html
Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях
Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 31.12.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях
Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 170 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:06
2023-12-31T16:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 170 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики."Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США. Также, на северо-восточной окраине города Харьков уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - отметили в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Российские войска отразили пять атак ВСУ на двух направлениях

МО: ВС РФ отразили 5 атак ВСУ на двух направлениях, они потеряли до 220 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 170 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики.
«
"Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США. Также, на северо-восточной окраине города Харьков уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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