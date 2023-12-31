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ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области

ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.12.2023

ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области

Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:16

2023-12-31T12:16

2023-12-31T12:16

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безопасность

россия

хмельницкая область

харьков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также уничтожены украинские базы, снабжающие военных горючим, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях", - говорится в сообщении.

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безопасность, россия, хмельницкая область, харьков, вооруженные силы украины