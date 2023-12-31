Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/mo-1919237900.html
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области
Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:16
2023-12-31T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
хмельницкая область
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также уничтожены украинские базы, снабжающие военных горючим, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях", - говорится в сообщении.
россия
хмельницкая область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, хмельницкая область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Хмельницкая область, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области

ВС РФ поразили центр управления космическими средствами в Хмельницкой области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также уничтожены украинские базы, снабжающие военных горючим, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХмельницкая областьХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала