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ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области
Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:16
2023-12-31T12:16
2023-12-31T12:16
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безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, также уничтожены украинские базы, снабжающие военных горючим, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, хмельницкая область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Хмельницкая область, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области
ВС РФ поразили центр управления космическими средствами в Хмельницкой области