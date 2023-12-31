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Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом - РИА Новости, 31.12.2023
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15:05 31.12.2023 (обновлено: 15:41 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/medvedev-1919255575.html
Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом
Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом - РИА Новости, 31.12.2023
Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале поздравил россиян с наступающим 2024 годом, заявив, что в этот день мысли и сердца с теми, кто на фронте,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:05
2023-12-31T15:41
общество
дмитрий медведев
новый год
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале поздравил россиян с наступающим 2024 годом, заявив, что в этот день мысли и сердца с теми, кто на фронте, нет ничего дороже настоящего боевого братства."Приближается новый 2024 год. До главных зимних праздников осталось совсем немного. Обычно мы хотим его встретить с теми, кто нам дороже всего - с нашими родными, с нашими близкими. Сегодня наши мысли, наши сердца с теми, кто находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации", - сказал он в видеообращении."Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую родину", - добавил он.Уходящий год потребовал от России особой стойкости и сплоченности, настоящего патриотизма, подкрепленного делами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеопоздравлении."Уходящий год потребовал от нас особой стойкости и сплоченности, уверенности и силы, настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами. Мы не просто жители великой страны, мы ее многомиллионный народ. Народ, проявивший особую силу духа, волю к победе и самоотверженности, доказавший свою готовность одержать верх над опасным и циничным врагом, сделавший все, чтобы укрепить оборону государства, позаботится о тех, кто нуждается в помощи", - сказал он. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у народа России есть важная задача - сделать 2024 годом окончательного разгрома неофашизма."Меняются не только цифры на календаре, меняемся мы с вами. В каждом из нас произошли очень значительные перемены, и они позволяют уверенно смотреть в будущее. Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача - сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов", - сказал он в видеообращении."В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу родины - великой, сильной и процветающей", - добавил он.
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общество, дмитрий медведев, новый год, россия
Общество, Дмитрий Медведев, Новый год, Россия
Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом

Медведев: главной задачей РФ является сделать 2024 годом разгрома неофашизма

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в подмосковной резиденции "Горки"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в подмосковной резиденции Горки - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в подмосковной резиденции "Горки"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале поздравил россиян с наступающим 2024 годом, заявив, что в этот день мысли и сердца с теми, кто на фронте, нет ничего дороже настоящего боевого братства.
«
"Приближается новый 2024 год. До главных зимних праздников осталось совсем немного. Обычно мы хотим его встретить с теми, кто нам дороже всего - с нашими родными, с нашими близкими. Сегодня наши мысли, наши сердца с теми, кто находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации", - сказал он в видеообращении.
"Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую родину", - добавил он.
Уходящий год потребовал от России особой стойкости и сплоченности, настоящего патриотизма, подкрепленного делами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем видеопоздравлении.
"Уходящий год потребовал от нас особой стойкости и сплоченности, уверенности и силы, настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами. Мы не просто жители великой страны, мы ее многомиллионный народ. Народ, проявивший особую силу духа, волю к победе и самоотверженности, доказавший свою готовность одержать верх над опасным и циничным врагом, сделавший все, чтобы укрепить оборону государства, позаботится о тех, кто нуждается в помощи", - сказал он.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у народа России есть важная задача - сделать 2024 годом окончательного разгрома неофашизма.
"Меняются не только цифры на календаре, меняемся мы с вами. В каждом из нас произошли очень значительные перемены, и они позволяют уверенно смотреть в будущее. Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача - сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов", - сказал он в видеообращении.
"В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу родины - великой, сильной и процветающей", - добавил он.
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