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В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане - РИА Новости, 31.12.2023
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16:55 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/mchs-1919271267.html
В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане
В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане - РИА Новости, 31.12.2023
В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане
Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:55
2023-12-31T16:55
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. "Вечером 31 декабря на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Сакко и Ванцетти. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных", - говорится в сообщении. Уточняется, что 16.37 мск возгорание локализовано. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет. По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане "Гости".
https://ria.ru/20231230/pozhar-1919082764.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане

МЧС: ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС в Telegram.
«
"Вечером 31 декабря на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Сакко и Ванцетти. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 16.37 мск возгорание локализовано. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет.
По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане "Гости".
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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