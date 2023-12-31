https://ria.ru/20231231/mchs-1919271267.html

В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане

В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане - РИА Новости, 31.12.2023

В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане

Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:55

2023-12-31T16:55

2023-12-31T16:55

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. "Вечером 31 декабря на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Сакко и Ванцетти. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных", - говорится в сообщении. Уточняется, что 16.37 мск возгорание локализовано. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет. По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане "Гости".

https://ria.ru/20231230/pozhar-1919082764.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)