https://ria.ru/20231231/koreya-1919231114.html

Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 31.12.2023

Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:59

2023-12-31T10:59

2023-12-31T20:37

в мире

ким чен ын

южная корея

корейский полуостров

сша

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи."Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея", — сказал он.Сеул сделал государственной политикой "объединение на основе поглощения" и "единообразность системы", а это противоречит курсу на объединение Корейского полуострова на основе принципа "один народ, одно государство, две системы", подчеркнул северокорейский лидер. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны. Боевые действия между Севером и Югом начались 25 июня 1950 года и продолжались до 1953-го. На стороне КНДР в войне участвовали контингент Китая и военные специалисты из СССР, на стороне Южной Кореи — Вооруженные силы США и еще нескольких стран в составе многонациональных сил ООН.В июле 1953 года боевые действия закончились перемирием. C одной стороны его подписали командующие войсками КНДР и Китая, с другой — США под флагом ООН. Однако мирный договор Пхеньян и Сеул так и не заключили.

https://ria.ru/20200616/1572992265.html

южная корея

корейский полуостров

сша

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, южная корея, корейский полуостров, сша, кндр (северная корея)