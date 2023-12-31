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Корабль ВМС США сбил в Красном море две ракеты после атаки на контейнеровоз
Корабль ВМС США сбил в Красном море две ракеты после атаки на контейнеровоз - РИА Новости, 31.12.2023
Корабль ВМС США сбил в Красном море две ракеты после атаки на контейнеровоз
Американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в рамках ответа на атаку хуситов в отношении... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T04:30
2023-12-31T04:30
2023-12-31T04:30
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ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в рамках ответа на атаку хуситов в отношении коммерческого судна Hangzhou компании Maersk, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). "Военный корабль США "Грейвли" сбил две противокорабельные баллистические ракеты, отвечая на атаку хуситов на коммерческое судно", - говорится в распространенном заявлении командования. Как отмечается в сообщении, ранее контейнеровоз Hangzhou датской судоходной компании Maersk, шедший под флагом Сингапура, подвергся удару ракеты во время транзита по югу Красного моря и запросил помощь. В Центральном командовании США уточнили, что судно пригодно для дальнейшего плавания, о пострадавших сообщено не было. "Это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября", - добавили там. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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красное море, сша, сингапур, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Красное море, США, Сингапур, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Корабль ВМС США сбил в Красном море две ракеты после атаки на контейнеровоз
CENTCOM: ВМС США сбили в Красном море две ракеты в ответ на удар по судну Maersk