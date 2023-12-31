https://ria.ru/20231231/kobzon-1919213423.html

Советник Пушилина назвал Кобзона истинным народным артистом для жителей ДНР

Советник Пушилина назвал Кобзона истинным народным артистом для жителей ДНР - РИА Новости, 31.12.2023

Советник Пушилина назвал Кобзона истинным народным артистом для жителей ДНР

Настоящим народным артистом и героем для народа Донбасса является Иосиф Кобзон, а не Филипп Киркоров, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:06

2023-12-31T07:06

2023-12-31T07:06

филипп киркоров

ян гагин

иосиф кобзон

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Настоящим народным артистом и героем для народа Донбасса является Иосиф Кобзон, а не Филипп Киркоров, об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин. "На земле Донбасса я могу сказать только то, что для народа Донбасса, вот кто является настоящим народным артистом, это Кобзон, который с самого начала кампании, с самого начала войны помогал своим гражданам. Он бывал здесь, побывал на передовой. Он действительно очень много помогал. Вот он - действительно народный герой и народный артист", - заявил Гагин. Ранее организованная актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия, в числе который был и Киркоров, были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, арестован на 15 суток. Позднее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной - "почти голой" - вечеринки. При этом в пресс-службе Минкультуры РФ сообщали РИА Новости, что певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в этой вечеринке. Гагин же назвал безнаказанностью штраф Ивлеевой и нелишение Киркорова звания народного артиста. "Я даже не представляю себе, чьего, какого народа артистом является господин Киркоров, и то, что это все им сошло с рук, считаю просто плевком в лицо народа", - утверждает Гагин.

https://ria.ru/20231230/zimnee_show-1919070571.html

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филипп киркоров, ян гагин, иосиф кобзон, донбасс