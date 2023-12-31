https://ria.ru/20231231/kndr-1919269529.html
Сеул отреагировал на заявления Ким Чен Ына о расширении ядерного арсенала
Сеул отреагировал на заявления Ким Чен Ына о расширении ядерного арсенала - РИА Новости, 31.12.2023
Сеул отреагировал на заявления Ким Чен Ына о расширении ядерного арсенала
Минобороны Южной Кореи решительно осудило заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о планах расширять ядерный и ракетный арсенал, усиливать оборону и запустить еще три РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:42
2023-12-31T16:42
2023-12-31T16:42
в мире
южная корея
ким чен ын
кндр (северная корея)
министерство обороны южной кореи
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Минобороны Южной Кореи решительно осудило заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о планах расширять ядерный и ракетный арсенал, усиливать оборону и запустить еще три разведывательных спутника в наступающем году, заявили в ведомстве. Ведомство в очередной раз отметило, что Северная Корея игнорирует страдания и трудности своего народа, якобы вызванные развитием ядерной и ракетной программ, "перекладывая ответственность" за разрушение отношений между Севером и Югом и ухудшение обстановки на Корейском полуострове на Южную Корею. Военные охарактеризовали такие заявления как демонстрацию "природы наследственной диктатуры", стремящейся к сохранению власти и режима. "Строго предупреждаем, что, если вдруг Северная Корея попытается использовать против нас ядерное оружие, мы подавляющим образом ответим на это с помощью "трехосной системы" и эпохально усиленного расширенного сдерживания американско-южнокорейского альянса, а власть Ким Чен Ына встретит свой конец", - заявили в минобороны. Южнокорейские военные призвали Северную Корею немедленно прекратить разработку ядерного оружия и вернуться на путь денуклеаризации, подчеркнув, что это единственный путь к улучшению жизни населения Северной Кореи и интеграции в международное сообщество. Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в заключительной речи "О направлениях борьбы на 2024 год" на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло с 26 по 30 декабря, заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи в случае возникновения ядерного конфликта между сторонами, и быть готовой мобилизовать все средства, в том числе ядерные. Ким Чен Ын приказал продолжать строить надёжную основу для увеличения производства ядерного оружия и развернуть мощную борьбу для выполнения плана производства ядерного оружия на 2024 год. Кроме того, лидер КНДР заявил о планах страны запустить в 2024 году еще три разведывательных спутника и подчеркнул необходимость укрепления военного потенциала подводных и надводных сил ВМФ, разработки и производства различных видов беспилотных вооружений и средств радиоэлектронной борьбы. А в сфере гражданской обороны, были поставлены задачи по непрерывному обновлению методов обучения солдат, чтобы "активно и инициативно" противостоять любым боевым действиям противника.
https://ria.ru/20231221/kndr-1917115433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея), министерство обороны южной кореи
В мире, Южная Корея, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Министерство обороны Южной Кореи
Сеул отреагировал на заявления Ким Чен Ына о расширении ядерного арсенала
Минобороны Южной Кореи предостерегло Ким Чен Ына от применения ядерного оружия
СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Минобороны Южной Кореи решительно осудило заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о планах расширять ядерный и ракетный арсенал, усиливать оборону и запустить еще три разведывательных спутника в наступающем году, заявили в ведомстве.
Ведомство в очередной раз отметило, что Северная Корея игнорирует страдания и трудности своего народа, якобы вызванные развитием ядерной и ракетной программ, "перекладывая ответственность" за разрушение отношений между Севером и Югом и ухудшение обстановки на Корейском полуострове
на Южную Корею. Военные охарактеризовали такие заявления как демонстрацию "природы наследственной диктатуры", стремящейся к сохранению власти и режима.
Ким Чен Ын пригрозил ответить на провокации ядерным ударом
"Строго предупреждаем, что, если вдруг Северная Корея попытается использовать против нас ядерное оружие, мы подавляющим образом ответим на это с помощью "трехосной системы" и эпохально усиленного расширенного сдерживания американско-южнокорейского альянса, а власть Ким Чен Ына встретит свой конец", - заявили в минобороны.
Южнокорейские военные призвали Северную Корею немедленно прекратить разработку ядерного оружия и вернуться на путь денуклеаризации, подчеркнув, что это единственный путь к улучшению жизни населения Северной Кореи и интеграции в международное сообщество.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в заключительной речи "О направлениях борьбы на 2024 год" на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло с 26 по 30 декабря, заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи в случае возникновения ядерного конфликта между сторонами, и быть готовой мобилизовать все средства, в том числе ядерные. Ким Чен Ын приказал продолжать строить надёжную основу для увеличения производства ядерного оружия и развернуть мощную борьбу для выполнения плана производства ядерного оружия на 2024 год.
Кроме того, лидер КНДР заявил о планах страны запустить в 2024 году еще три разведывательных спутника и подчеркнул необходимость укрепления военного потенциала подводных и надводных сил ВМФ, разработки и производства различных видов беспилотных вооружений и средств радиоэлектронной борьбы. А в сфере гражданской обороны, были поставлены задачи по непрерывному обновлению методов обучения солдат, чтобы "активно и инициативно" противостоять любым боевым действиям противника.
Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи