https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи

Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи - РИА Новости, 31.12.2023

Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи в случае возникновения ядерного... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:31

2023-12-31T15:31

2023-12-31T15:31

в мире

южная корея

корейский полуостров

ким чен ын

корейская народная армия

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СЕУЛ, 31 дек - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи в случае возникновения ядерного конфликта между сторонами, и быть готовой мобилизовать все средства, в том числе ядерные, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), Северокорейский лидер заявил об этом на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло с 26 по 30 декабря, выступив с заключительной речью "О направлениях борьбы на 2024 год". Ким Чен Ын подчеркнул, что армия страны должна "зорко" следить за постоянно меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове, "тонко" контролировать ее и реагировать с "подавляющей позиции", принимать более тщательные военные меры по защите безопасности государства. "Корейская народная армия… должна на случай возникновения ядерной кризисной ситуации придавать непрерывный импульс подготовке к крупному событию для покорения всей территории Южной Кореи путем незамедлительного реагирования и мобилизации всех физических средств и сил, включая ядерные вооруженные силы", - цитирует ЦТАК речь Ким Чен Ына. Лидер КНДР добавил, что страна должна продолжать развивать обороноспособность и далее приумножить уже достигнутые успехи в этой области. "(Ким Чен Ын - ред) подчеркнул, что в области ядерных вооружений необходимо продолжать строить надежную основу для увеличения производства ядерного оружия и развернуть мощную борьбу для выполнения плана производства ядерного оружия на 2024 год. Также (в речи Ким Чен Ына - ред) были представлены ключевые цели и боевые задачи в сфере разработки и производства ракет", - пишет ЦТАК. Ранее сообщалось, что лидер КНДР заявил о необходимости укрепления военного потенциала подводных и надводных сил ВМФ, а также разработки и производства различных видов беспилотных вооружений и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в сфере гражданской обороны были поставлены задачи по непрерывному обновлению методов обучения солдат, чтобы "активно и инициативно" противостоять любым боевым действиям противника.

https://ria.ru/20231228/otnosheniya-1918855048.html

южная корея

корейский полуостров

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в мире, южная корея, корейский полуостров, ким чен ын, корейская народная армия