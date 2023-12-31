https://ria.ru/20231231/kndr-1919216087.html

В КНДР завершился пленум партии, на котором подвели итоги года

В КНДР завершился пленум партии, на котором подвели итоги года - РИА Новости, 31.12.2023

В КНДР завершился пленум партии, на котором подвели итоги года

Девятый пленум Центрального комитета Трудовой партии КНДР 8-го созыва на котором "с гордостью" подводились итоги 2023 года и определялись направления и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:49

2023-12-31T07:49

2023-12-31T07:49

пхеньян

сша

в мире

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149734/92/1497349253_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_0c71f1de28ab4d4be2d86113b2ec5788.jpg

СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Девятый пленум Центрального комитета Трудовой партии КНДР 8-го созыва на котором "с гордостью" подводились итоги 2023 года и определялись направления и стратегии развития партии и государства на 2024 год, прошел в Пхеньяне с 26 по 30 декабря, лидер страны Ким Чен Ын в докладе рассказал в том числе о росте экономики КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Пленум проходил под председательством Ким Чен Ына, в нем также приняли участие члены президиума политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены ЦК ТПК. В качестве наблюдателей присутствовали руководящие работники отделов ЦК партии, ответственные работники министерств, центральных ведомств, руководящих органов на уровне провинций, городов, уездов и важнейших предприятий, председатели отличившихся в сельскохозяйственном производстве в нынешнем году городских и уездных комитетов управления сельским хозяйством. На пленуме были внесены на обсуждение шесть пунктов повестки дня, в том числе подведение итогов выполнения партийной и государственной политики в 2023 году, направление работы в 2024 году, исполнение государственного бюджета за 2023 год, проект государственного бюджета на 2024 год и ряд вопросов по "укреплению руководящей функции партии", организационный вопрос. Ким Чен Ын зачитал доклад "О подведении итогов исполнения партийной и государственной политики в 2023 году", где отметил, как важен был для выполнения пятилетнего плана 2023 год и что он был наполнен "поразительными победами и событиями", как никакой другой. Как отмечает ЦТАК, результаты в этом году были достигнуты несмотря на "трудности". Хотя антикоронавирусные меры, продолжавшиеся три года, были отменены, промышленность продолжала сталкиваться со строгими мерами по борьбе с эпидемиями на национальном уровне, а страна в целом противостояла "жестоким санкциям и давлению" со стороны враждебных сил, кроме того, срочной проблемой стало решение "серьезного продовольственного кризиса", возникшего в результате неурожая в прошлом году. При этом во всех областях промышленности были достигнуты показатели роста более чем в 100%, а производство цветных металлов, например, увеличилось на 131%, электродвигателей – на 220%, трансформаторов – на 208%. Как следует из доклада Ким Чен Ына, валовой внутренний продукт страны увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом. За тот же период производство чугуна увеличилось в 2,7 раза, прокатной стали – в 1,9 раза, станков – в 5,1 раза, цемента – в 1,4 раза, азотных удобрений – в 1,3 раза. "В докладе было отмечено, что перевыполнение целевых показателей производства зерновых, которое имеет решающее значение для общего экономического развития и обеспечения жизни населения, стало самым ценным и важным достижением экономической работы в 2023 году", - пишет ЦТАК. В строительстве жилья план был перевыполнен в почти двойном объеме по сравнению с 2022 годом, уже завершено строительство 58 000 жилищ в 40 городах и районах, в других районах планы по строительству жилья также будут полностью завершены к весне следующего года. Ким Чен Ын также указывал на "значительные достижения" в борьбе по защите национального суверенитета и достоинства, а также укрепления оборонной мощи страны. Он подчеркнул, что развитие ядерных сил страны ускорилось, был проведен ряд испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-17" и "Хвасон-18", тактических баллистических и крылатых ракет. В ответ на "безрассудные военные учения противников" были разработаны беспилотные разведывательные аппараты и многоцелевые дроны. "Кроме того, запуск новой подводной лодки продемонстрировал беспрерывное состояние боевой готовности и развитие вооруженных сил республики", – заявил Ким Чен Ын. Особое внимание было уделено успешному запуску первого разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1", который был назван "решающим прогрессом" в реализации зачади модернизации вооруженных сил страны. В докладе Ким Чен Ына также подчеркивается, что благодаря проведению "активной и принципиальной внешней политики" партии КНДР достоинство и престиж страны значительно возросли, а суверенные права были надёжно защищены от "злобных действий" США и их союзников.

https://ria.ru/20231218/udar-1916450501.html

https://ria.ru/20231221/rossiya-1917186948.html

https://ria.ru/20231228/kndr-1918594997.html

пхеньян

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пхеньян, сша, в мире, ким чен ын