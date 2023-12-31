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Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья - РИА Новости, 31.12.2023
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04:59 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья - РИА Новости, 31.12.2023
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья
Ключевской вулкан на Камчатке - самый высокий действующий исполин в Евразии - начал новое извержение, спустя два месяца после мощного извержения... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T04:59
2023-12-31T04:59
камчатка
евразия
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке - самый высокий действующий исполин в Евразии - начал новое извержение, спустя два месяца после мощного извержения пароксизмалтного типа, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "С 27 декабря 2023 года наблюдается эксплозивное извержение Ключевского вулкана стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия над вулканом. Спутниковые и видеоданные KVERT показали, что 31 декабря столб пепла поднялся на высоту 5-5,5 километра над уровнем моря", - говорится в сообщении. Пепловый шлейф простирается на 50 километров к северо-западу от вулкана. Код авиационной опасности Ключевского повышен с "зеленого" до "оранжевого". Есть опасность поднятия столбов пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Это может повлиять на низколетящие самолеты. Мощное пароксизмальное извержение Ключевского вулкана продолжалось с 23 июня по 1 ноября 2023 года и завершилось крупным выбросом пепла на высоту до 14 километров над уровнем моря. Частицы пепла пролетели в воздухе несколько тысяч километров и выпали в Скандинавии.
https://ria.ru/20231205/indoneziya-1913860641.html
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камчатка, евразия, российская академия наук
Камчатка, Евразия, Российская академия наук
Ключевской вулкан на Камчатке начал извергаться, спустя два месяца затишья

KVERT: Ключевской вулкан на Камчатке начал извержение, спустя два месяца затишья

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНВулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке - самый высокий действующий исполин в Евразии - начал новое извержение, спустя два месяца после мощного извержения пароксизмалтного типа, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"С 27 декабря 2023 года наблюдается эксплозивное извержение Ключевского вулкана стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия над вулканом. Спутниковые и видеоданные KVERT показали, что 31 декабря столб пепла поднялся на высоту 5-5,5 километра над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Пепловый шлейф простирается на 50 километров к северо-западу от вулкана. Код авиационной опасности Ключевского повышен с "зеленого" до "оранжевого". Есть опасность поднятия столбов пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Это может повлиять на низколетящие самолеты.
Мощное пароксизмальное извержение Ключевского вулкана продолжалось с 23 июня по 1 ноября 2023 года и завершилось крупным выбросом пепла на высоту до 14 километров над уровнем моря. Частицы пепла пролетели в воздухе несколько тысяч километров и выпали в Скандинавии.
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КамчаткаЕвразияРоссийская академия наук
 
 
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