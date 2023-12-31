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В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:55 31.12.2023 (обновлено: 02:24 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/kiev-1919196314.html
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:55
2023-12-31T02:24
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua"."Взрыв прозвучал в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, взрыв прогремел в городе Белая Церковь в Киевской области. Также сообщается о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области и подконтрольном Киеву Запорожье.Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит сигнал тревоги. До этого тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях.Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Страна": в Киеве прогремел взрыв

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Украины Киеве, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Взрыв прозвучал в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, взрыв прогремел в городе Белая Церковь в Киевской области. Также сообщается о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области и подконтрольном Киеву Запорожье.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит сигнал тревоги. До этого тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях.
Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Вчера, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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