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Врач объяснил, сколько можно находиться на морозе - РИА Новости, 31.12.2023
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03:18 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/kholod-1919204157.html
Врач объяснил, сколько можно находиться на морозе
Врач объяснил, сколько можно находиться на морозе - РИА Новости, 31.12.2023
Врач объяснил, сколько можно находиться на морозе
Чувствовать себя комфортно на холоде можно не более часа, при этом человек должен быть надлежащим образом одет, первый симптом, что человек замерз, - это дрожь, РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:18
2023-12-31T03:18
москва
андрей тяжельников
новый год
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Чувствовать себя комфортно на холоде можно не более часа, при этом человек должен быть надлежащим образом одет, первый симптом, что человек замерз, - это дрожь, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. При этом уже в новогоднюю ночь ударят нормальные январские морозы – до минус 10-15 градусов. "Количество времени, которое человек может находиться на морозе без опасности для здоровья, зависит от того, как человек одет. В среднем, при условии надлежащей одежды, можно чувствовать себя комфортно не более часа в зависимости от индивидуальной переносимости. Любая одежда со временем начинает пропускать холод, кроме того, человек дышит холодным воздухом и теряет тепло", - рассказал Тяжельников. По его словам, если человек планирует находиться на улице длительное время, то следует утеплиться правильно. "Одежда должна состоять из нескольких слоев, но при этом не быть громоздкой. Выбирайте белье из хлопка, который лучше удерживает тепло. Наденьте дополнительный утепляющий слой, например, термобелье или кальсоны. Самое время надеть теплый свитер или хорошо удерживающую тепло одежду для зимнего спорта. Обязательно должен быть головной убор, закрывающий уши, теплые варежки или шерстяные перчатки, шарф", - рассказал врач. Он уточнил, что для длительной зимней прогулки нужны теплые носки и обувь на толстой подошве. Можно приобрести и специальные согревающие стельки. "Наш организм реагирует на холод сужением периферических сосудов, а кровоток органов усиливается. Появляется дрожь, с помощью которой выделяется тепло. Это сигнал к тому, что нужно предпринимать меры, чтобы согреться", - рассказал Тяжельников. Собеседник агентства отметил, что обморожение можно получить даже при небольшом морозе. В первую очередь, риску подвергаются открытые участки тела: лицо, руки. "Если поблизости нет теплого помещения, где можно согреться, нужно постараться дольше сохранить тепло. Для этого следует дышать носом, так как воздух, проходя через нос, согревается. Старайтесь активно двигаться, чтобы организм выделил дополнительную энергию, но при этом важно не переусердствовать, чтобы не вспотеть, иначе замерзнете еще больше", - добавил он.
https://rsport.ria.ru/20231226/zozh-1918284634.html
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москва, андрей тяжельников, новый год, евгений тишковец, общество
Москва, Андрей Тяжельников, Новый год, Евгений Тишковец, Общество
Врач объяснил, сколько можно находиться на морозе

Врач Тяжельников: быть на морозе тепло одетому человеку следует не более часа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка идет по улице в морозную погоду
Девушка идет по улице в морозную погоду - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка идет по улице в морозную погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Чувствовать себя комфортно на холоде можно не более часа, при этом человек должен быть надлежащим образом одет, первый симптом, что человек замерз, - это дрожь, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские каникулы в Москве пройдут на фоне "настоящей русской зимы", по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. При этом уже в новогоднюю ночь ударят нормальные январские морозы – до минус 10-15 градусов.
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"Количество времени, которое человек может находиться на морозе без опасности для здоровья, зависит от того, как человек одет. В среднем, при условии надлежащей одежды, можно чувствовать себя комфортно не более часа в зависимости от индивидуальной переносимости. Любая одежда со временем начинает пропускать холод, кроме того, человек дышит холодным воздухом и теряет тепло", - рассказал Тяжельников.
По его словам, если человек планирует находиться на улице длительное время, то следует утеплиться правильно.
"Одежда должна состоять из нескольких слоев, но при этом не быть громоздкой. Выбирайте белье из хлопка, который лучше удерживает тепло. Наденьте дополнительный утепляющий слой, например, термобелье или кальсоны. Самое время надеть теплый свитер или хорошо удерживающую тепло одежду для зимнего спорта. Обязательно должен быть головной убор, закрывающий уши, теплые варежки или шерстяные перчатки, шарф", - рассказал врач.
Он уточнил, что для длительной зимней прогулки нужны теплые носки и обувь на толстой подошве. Можно приобрести и специальные согревающие стельки.
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"Наш организм реагирует на холод сужением периферических сосудов, а кровоток органов усиливается. Появляется дрожь, с помощью которой выделяется тепло. Это сигнал к тому, что нужно предпринимать меры, чтобы согреться", - рассказал Тяжельников.
Собеседник агентства отметил, что обморожение можно получить даже при небольшом морозе. В первую очередь, риску подвергаются открытые участки тела: лицо, руки.
"Если поблизости нет теплого помещения, где можно согреться, нужно постараться дольше сохранить тепло. Для этого следует дышать носом, так как воздух, проходя через нос, согревается. Старайтесь активно двигаться, чтобы организм выделил дополнительную энергию, но при этом важно не переусердствовать, чтобы не вспотеть, иначе замерзнете еще больше", - добавил он.
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