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В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 31.12.2023 (обновлено: 07:45 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/kharkov-1919201033.html
В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:13
2023-12-31T07:45
специальная военная операция на украине
харьков
киев
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Позднее телеканал сообщил об еще одном взрыве. По информации издания "Зеркало недели", после этого в центре города вспыхнули три пожара.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.Вечером в субботу в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.Ранее издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным издания "Зеркало недели", взрывы прогремели и в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погибли 22 человека, еще 109 пострадали.
https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919199202.html
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Новости
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харьков, киев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Киев, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Позднее телеканал сообщил об еще одном взрыве. По информации издания "Зеркало недели", после этого в центре города вспыхнули три пожара.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
Вечером в субботу в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.
Ранее издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным издания "Зеркало недели", взрывы прогремели и в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погибли 22 человека, еще 109 пострадали.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Каменец-Подольский
01:50
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковКиевУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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