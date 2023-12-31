https://ria.ru/20231231/kharkov-1919201033.html

В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023

В Харькове вновь прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T02:13

2023-12-31T02:13

2023-12-31T07:45

специальная военная операция на украине

харьков

киев

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Харьков, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Позднее телеканал сообщил об еще одном взрыве. По информации издания "Зеркало недели", после этого в центре города вспыхнули три пожара.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога.Вечером в субботу в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.Ранее издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным издания "Зеркало недели", взрывы прогремели и в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погибли 22 человека, еще 109 пострадали.

https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919199202.html

харьков

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, киев, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире