https://ria.ru/20231231/kamchatka-1919213723.html

В ряде населенных пунктов Камчатки отменили салюты из-за обстрела Белгорода

В ряде населенных пунктов Камчатки отменили салюты из-за обстрела Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023

В ряде населенных пунктов Камчатки отменили салюты из-за обстрела Белгорода

Власти Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Паланы на Камчатке отменили праздничные новогодние фейерверки в своих населенных пунктах из-за событий в... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:13

2023-12-31T07:13

2023-12-31T07:13

владимир солодов

вооруженные силы украины

белгород

петропавловск-камчатский

камчатка

массированный обстрел центра белгорода

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Паланы на Камчатке отменили праздничные новогодние фейерверки в своих населенных пунктах из-за событий в Белгороде. "Фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре города пройдет. Те, кто придут в новогоднюю ночь на площадь, увидят поздравление наших воинов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам СВО", - написал в своем Telegram-канале мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин. В Петропавловске-Камчатском новогодние гуляния на центральной площади города начнутся в 22.00 местного времени 31 декабря и продлятся до 01.00 1 января. Фейерверки сегодня отменены также в городе подводников Вилючинске, поселке городского типа Палана на севере края, а также в ряде небольших населенных пунктов по всему полуострову. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что правительство региона в ближайшее время примет решение о предоставлении необходимой помощи Белгороду. "Мы никогда не оставались в стороне от событий, которые происходили на границе. И сейчас я поручил связаться и определить, чем ещё Камчатка может помочь", - заявил глава региона. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/vladivostok-1919210669.html

белгород

петропавловск-камчатский

камчатка

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владимир солодов, вооруженные силы украины, белгород, петропавловск-камчатский, камчатка, массированный обстрел центра белгорода