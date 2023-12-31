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Израиль объявил о переносе муниципальных выборов - РИА Новости, 31.12.2023
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13:50 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/izrail-1919247628.html
Израиль объявил о переносе муниципальных выборов
Израиль объявил о переносе муниципальных выборов - РИА Новости, 31.12.2023
Израиль объявил о переносе муниципальных выборов
Правительство Израиля приняло решение перенести муниципальные выборы на конец февраля в связи с операцией в секторе Газа. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:50
2023-12-31T13:50
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство Израиля приняло решение перенести муниципальные выборы на конец февраля в связи с операцией в секторе Газа. "Правительство единогласно решило подписать указ о переносе местных выборов на 27 февраля 2024 года… по данным Армии обороны Израиля, 688 резервистов, которых не могут сейчас демобилизовать, выдвинули свои кандидатуры в 144 местных органах власти", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что эти выборы уже переносились, поэтому отменять их не стоит, несмотря на военное время, а перенос на конец февраля позволит максимальному числу резервистов принять в них участие. Решение должно быть утверждено комитетом Кнессета по внутренним делам и затем пленумом.
https://ria.ru/20231231/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль объявил о переносе муниципальных выборов

Правительство Израиля приняло решение перенести муниципальные выборы на февраль

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство Израиля приняло решение перенести муниципальные выборы на конец февраля в связи с операцией в секторе Газа.
«
"Правительство единогласно решило подписать указ о переносе местных выборов на 27 февраля 2024 года… по данным Армии обороны Израиля, 688 резервистов, которых не могут сейчас демобилизовать, выдвинули свои кандидатуры в 144 местных органах власти", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что эти выборы уже переносились, поэтому отменять их не стоит, несмотря на военное время, а перенос на конец февраля позволит максимальному числу резервистов принять в них участие.
Решение должно быть утверждено комитетом Кнессета по внутренним делам и затем пленумом.
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