https://ria.ru/20231231/izrail-1919247628.html

Израиль объявил о переносе муниципальных выборов

Израиль объявил о переносе муниципальных выборов - РИА Новости, 31.12.2023

Израиль объявил о переносе муниципальных выборов

Правительство Израиля приняло решение перенести муниципальные выборы на конец февраля в связи с операцией в секторе Газа. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:50

2023-12-31T13:50

2023-12-31T13:50

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

кнессет израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство Израиля приняло решение перенести муниципальные выборы на конец февраля в связи с операцией в секторе Газа. "Правительство единогласно решило подписать указ о переносе местных выборов на 27 февраля 2024 года… по данным Армии обороны Израиля, 688 резервистов, которых не могут сейчас демобилизовать, выдвинули свои кандидатуры в 144 местных органах власти", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что эти выборы уже переносились, поэтому отменять их не стоит, несмотря на военное время, а перенос на конец февраля позволит максимальному числу резервистов принять в них участие. Решение должно быть утверждено комитетом Кнессета по внутренним делам и затем пленумом.

https://ria.ru/20231231/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году