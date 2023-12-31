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ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк - РИА Новости, 31.12.2023

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк

Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних... РИА Новости, 31.12.2023

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2023-12-31T12:22

2023-12-31T12:29

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", - говорится в сообщении."Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - добавили в МО РФ.

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Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода 2023-12-31T12:22 true PT2M23S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, видео