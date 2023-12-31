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ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк
Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:22
2023-12-31T12:22
2023-12-31T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", - говорится в сообщении."Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - добавили в МО РФ.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
2023-12-31T12:22
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк