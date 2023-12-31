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ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 31.12.2023 (обновлено: 12:29 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/himars-1919238489.html
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк
Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:22
2023-12-31T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", - говорится в сообщении."Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - добавили в МО РФ.
россия
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Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
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безопасность, россия, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
2023-12-31T12:22
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ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkАмериканская реактивная система залпового огня HIMARS
Американская реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Американская реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российскими ракетными ударами уничтожены две ракетные установки HIMARS, из которых киевский режим собирался наносить по Донецку удары во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«
"В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", - говорится в сообщении.
"Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - добавили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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