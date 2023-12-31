https://ria.ru/20231231/gulyaniya-1919258733.html

В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде

В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде

Все ночные гуляния в подмосковном городском округе Коломна отменили из-за трагедии в Белгороде, где ракетный удар ВСУ привел к гибели мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:20

2023-12-31T15:20

2023-12-31T15:20

белгород

коломна

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все ночные гуляния в подмосковном городском округе Коломна отменили из-за трагедии в Белгороде, где ракетный удар ВСУ привел к гибели мирных жителей, сообщил глава горокруга Коломна Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале. "Уже вторые сутки из Белгорода приходят страшные новости – в результате ракетного удара ВСУ по мирным объектам погибло 24 наших соотечественника… Более ста человек по-прежнему остаются в больницах, мы искренне молимся, чтобы они выздоровели и как можно скорее вернулись домой. Это горе вместе с Белгородом сейчас переживает вся Россия. В связи с этой трагедией мы приняли решение отменить все ночные гуляния", - отметил Гречищев.Также он обратился к жителям Коломны с просьбой провести новогоднюю ночь дома, с родными и близкими людьми и принес соболезнования всем семьям погибших в Белгороде. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919252016.html

белгород

коломна

россия

украина

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Стихийные мемориалы в Белгороде Стихийные мемориалы в Белгороде 2023-12-31T15:20 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, коломна, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода