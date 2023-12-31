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В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
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15:20 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/gulyaniya-1919258733.html
В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде
В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде
Все ночные гуляния в подмосковном городском округе Коломна отменили из-за трагедии в Белгороде, где ракетный удар ВСУ привел к гибели мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:20
2023-12-31T15:20
белгород
коломна
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все ночные гуляния в подмосковном городском округе Коломна отменили из-за трагедии в Белгороде, где ракетный удар ВСУ привел к гибели мирных жителей, сообщил глава горокруга Коломна Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале. "Уже вторые сутки из Белгорода приходят страшные новости – в результате ракетного удара ВСУ по мирным объектам погибло 24 наших соотечественника… Более ста человек по-прежнему остаются в больницах, мы искренне молимся, чтобы они выздоровели и как можно скорее вернулись домой. Это горе вместе с Белгородом сейчас переживает вся Россия. В связи с этой трагедией мы приняли решение отменить все ночные гуляния", - отметил Гречищев.Также он обратился к жителям Коломны с просьбой провести новогоднюю ночь дома, с родными и близкими людьми и принес соболезнования всем семьям погибших в Белгороде. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919252016.html
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Стихийные мемориалы в Белгороде
Стихийные мемориалы в Белгороде
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белгород, коломна, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Коломна, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
В Коломне отменили все ночные гуляния из-за трагедии в Белгороде

Гречищев: в Коломне решили отменить все ночные гуляния после обстрела Белгорода

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия удара украинских войск по центру Белгорода
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия удара украинских войск по центру Белгорода
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все ночные гуляния в подмосковном городском округе Коломна отменили из-за трагедии в Белгороде, где ракетный удар ВСУ привел к гибели мирных жителей, сообщил глава горокруга Коломна Александр Гречищев в своем официальном Telegram-канале.
«
"Уже вторые сутки из Белгорода приходят страшные новости – в результате ракетного удара ВСУ по мирным объектам погибло 24 наших соотечественника… Более ста человек по-прежнему остаются в больницах, мы искренне молимся, чтобы они выздоровели и как можно скорее вернулись домой. Это горе вместе с Белгородом сейчас переживает вся Россия. В связи с этой трагедией мы приняли решение отменить все ночные гуляния", - отметил Гречищев.
Также он обратился к жителям Коломны с просьбой провести новогоднюю ночь дома, с родными и близкими людьми и принес соболезнования всем семьям погибших в Белгороде.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Вчера, 14:36
 
БелгородКоломнаРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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