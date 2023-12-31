Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2023 года

День Республики Удмуртия на международной выставке-форуме "Россия".
День Республики Удмуртия на международной выставке-форуме "Россия".
Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в Абу-Даби.
Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в Абу-Даби.
Александра Булатова и Анна Андрианова на Кубке федерации в Казани.
Александра Булатова и Анна Андрианова на Кубке федерации в Казани.
Торжественный подъем Андреевского флага на борту корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота.
Торжественный подъем Андреевского флага на борту корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота.
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна".
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна".
Международная выставка-форум "Россия".
Голубь и дикие утки на покрытом морозным туманом Енисее.
Голубь и дикие утки на покрытом морозным туманом Енисее.
Участники кадетского бала в лагере "Орленок".
Члены яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных нарядах.
Члены яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных нарядах.
Лала Крамаренко в финале Кубка России по художественной гимнастике.
Лала Крамаренко в финале Кубка России по художественной гимнастике.
Концерт "Песня года".
Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.
Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.
Фотографы снимают женщину с котом во время пожара в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.
Фотографы снимают женщину с котом во время пожара в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.
День Республики Адыгея на международной выставке-форуме "Россия"
День Республики Адыгея на международной выставке-форуме "Россия"
"Поезд Деда Мороза" на железнодорожном вокзале в Красноярске.
"Поезд Деда Мороза" на железнодорожном вокзале в Красноярске.
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища во время выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом.
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища во время выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом.
Президент Владимир Путин пишет пожелание во время посещения выставки "Россия".
Президент Владимир Путин пишет пожелание во время посещения выставки "Россия".
Балет "Королевского цирка Гии Эрадзе" и компании Росгосцирка на фестивале "На языке мира".
Балет "Королевского цирка Гии Эрадзе" и компании Росгосцирка на фестивале "На языке мира".
Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края.
Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края.
Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на юбилейном гала-концерте Ильи Авербуха.
Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на юбилейном гала-концерте Ильи Авербуха.
Торжественный ритуал исключения из боевого состава Тихоокеанского флота малого противолодочного корабля (МПК-221).
Торжественный ритуал исключения из боевого состава Тихоокеанского флота малого противолодочного корабля (МПК-221).
Члены клуба зимнего плавания "Криофил" после купания в Енисее при морозе около минус 30 градусов.
Члены клуба зимнего плавания "Криофил" после купания в Енисее при морозе около минус 30 градусов.
Дайвер в костюме Санта Клауса в аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске.
Дайвер в костюме Санта Клауса в аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске.
Верующие во время ежегодного крестного хода в честь Дня святой великомученицы Екатерины.
Верующие во время ежегодного крестного хода в честь Дня святой великомученицы Екатерины.
Баба Яга, главный Дед Мороз и Снегурочка перед выходом на связь с членами российского экипажа МКС в Центре управления полетами.
Баба Яга, главный Дед Мороз и Снегурочка перед выходом на связь с членами российского экипажа МКС в Центре управления полетами.
Фигуристка Виктория Синицина в ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе".
Фигуристка Виктория Синицина в ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе".
Светлана Колесниченко и Майя Дорошко на Кубке федерации в Казани.
Светлана Колесниченко и Майя Дорошко на Кубке федерации в Казани.
Президент Владимир Путин и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова во время осмотра экспозиции.
Президент Владимир Путин и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова во время осмотра экспозиции.
Участники массового флешмоба с обливанием холодной водой в рамках акции "Закаленная Россия — здоровая страна" во Владивостоке.
Участники массового флешмоба с обливанием холодной водой в рамках акции "Закаленная Россия — здоровая страна" во Владивостоке.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Российского союза сельской молодежи.
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Российского союза сельской молодежи.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Чемпионате России по фигурному катанию.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Чемпионате России по фигурному катанию.
Зрители участвуют в конкурсе на церемонии рубки главной новогодней елки.
Зрители участвуют в конкурсе на церемонии рубки главной новогодней елки.