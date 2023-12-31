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Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2023 года - РИА Новости, 31.12.2023
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08:00 31.12.2023 (обновлено: 08:07 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/foto-1918196897.html
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2023 года - РИА Новости, 31.12.2023
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T08:00
2023-12-31T08:07
фото
россия
абу-даби
казань
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
тихоокеанский флот вмф россии
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
абу-даби
казань
оаэ
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фото, фото, россия, абу-даби, казань, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, тихоокеанский флот вмф россии, дед мороз, татьяна навка, оаэ, вооруженные силы украины, центр управления полетами, росгосцирк
Фото, Россия, Абу-Даби, Казань, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Тихоокеанский флот ВМФ России, Дед Мороз, Татьяна Навка, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, Центр управления полетами, Росгосцирк

Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2023 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

День Республики Удмуртия на международной выставке-форуме "Россия".

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на форуме Россия на ВДНХ

День Республики Удмуртия на международной выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 35
© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в Абу-Даби.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в Абу-Даби.

© РИА Новости / POOL/Сергей Савостьянов
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2 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Александра Булатова и Анна Андрианова на Кубке федерации в Казани.

Александра Булатова и Анна Андрианова выступают с произвольной программой на соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию на Кубке федерации в Казани

Александра Булатова и Анна Андрианова на Кубке федерации в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Торжественный подъем Андреевского флага на борту корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота.

Ритуал торжественного подъёма Андреевского флага и флагов расцвечивания на борту корвета Герой РФ Алдар Цыденжапов Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного в Приморском крае

Торжественный подъем Андреевского флага на борту корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 35
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна".

Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи

Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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5 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия".

Международная выставка-форум Россия. День Деда Мороза: Чысхаан и Эхээ Дьыл (Якутия)

Международная выставка-форум "Россия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Голубь и дикие утки на покрытом морозным туманом Енисее.

Голубь и дикие утки на покрытом морозным туманом Енисее

Голубь и дикие утки на покрытом морозным туманом Енисее.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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7 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники кадетского бала в лагере "Орленок".

Участники кадетского бала во время Всероссийского слета кадетских корпусов Равнение на героев отечества в лагере Орленок в Краснодарском крае

Участники кадетского бала в лагере "Орленок".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Члены яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных нарядах.

Члены яхт-клуба Шкипер и их гости в карнавальных нарядах поднимаются на борт крейсерской яхты

Члены яхт-клуба "Шкипер" и их гости в карнавальных нарядах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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9 из 35
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Лала Крамаренко в финале Кубка России по художественной гимнастике.

Лала Крамаренко (Россия) выполняет упражнение с мячом индивидуальной программы международных соревнований в рамках Финала Кубка России по художественной гимнастике в Екатеринбурге

Лала Крамаренко в финале Кубка России по художественной гимнастике.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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10 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Концерт "Песня года".

Концерт Песня года - 2023

Концерт "Песня года".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.

Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу на старте гонки в дисциплине Марафон на льду Новосибирского водохранилища

Участники Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 35
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Фотографы снимают женщину с котом во время пожара в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.

Фотографы снимают женщину с котом во время пожара в жилом доме в Киевском районе Донецка, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ.

Фотографы снимают женщину с котом во время пожара в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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13 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

День Республики Адыгея на международной выставке-форуме "Россия"

День Республики Адыгея. Выставка Россия

День Республики Адыгея на международной выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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14 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

"Поезд Деда Мороза" на железнодорожном вокзале в Красноярске.

Поезд Деда Мороза, путешествующий по всей России, прибыл на железнодорожный вокзал Красноярска

"Поезд Деда Мороза" на железнодорожном вокзале в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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15 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища во время выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Занятия курсантов по боевой подготовке в Новосибирской области

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища во время выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 35
© РИА Новости / Мъихаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин пишет пожелание во время посещения выставки "Россия".

Президент РФ Владимир Путин пишет пожелание во время посещения Международной выставки-форума Россия на ВДНХ

Президент Владимир Путин пишет пожелание во время посещения выставки "Россия".

© РИА Новости / Мъихаил Воскресенский
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17 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Балет "Королевского цирка Гии Эрадзе" и компании Росгосцирка на фестивале "На языке мира".

Международный цирковой фестиваль На языке мира в Туле

Балет "Королевского цирка Гии Эрадзе" и компании Росгосцирка на фестивале "На языке мира".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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18 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края.

Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края. Судно под флагом Белиза с 21 членом экипажа на борту выбросило на мель около Анапы после сильного шторма

Сухогруз Blue Shark на мели вблизи поселка Витязево Краснодарского края.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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19 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на юбилейном гала-концерте Ильи Авербуха.

Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на юбилейном гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха в ВТБ Арене

Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на юбилейном гала-концерте Ильи Авербуха.

© РИА Новости / Александр Вильф
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20 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на монумент "Покорителям космоса" в Москве.
Вид на монумент Покорителям космоса в Москве
Вид на монумент "Покорителям космоса" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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21 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала.
Участники VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала
Участники VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала.
© РИА Новости / Максим Блинов
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22 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Торжественный ритуал исключения из боевого состава Тихоокеанского флота малого противолодочного корабля (МПК-221).

Военнослужащие во время торжественного ритуала исключения из боевого состава Тихоокеанского флота малого противолодочного корабля (МПК-221), закончившего многолетнюю службу, во Владивостоке

Торжественный ритуал исключения из боевого состава Тихоокеанского флота малого противолодочного корабля (МПК-221).

© РИА Новости / Виталий Аньков
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23 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Члены клуба зимнего плавания "Криофил" после купания в Енисее при морозе около минус 30 градусов.

Члены клуба зимнего плавания Криофил после купания в Енисее при морозе около -30 градусов. В течение суток в центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха опускалась ниже -40 градусов Цельсия, а в Северо-Енисейском районе был зафиксирован мороз -51

Члены клуба зимнего плавания "Криофил" после купания в Енисее при морозе около минус 30 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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24 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Дайвер в костюме Санта Клауса в аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске.

Дайвер в костюме Санта Клауса в аквариуме Центра океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске. Дайвер в костюме будет поздравлять посетителей и кормить рыб до конца новогодних праздников

Дайвер в костюме Санта Клауса в аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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25 из 35
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Верующие во время ежегодного крестного хода в честь Дня святой великомученицы Екатерины.

Верующие во время ежегодного крестного хода в честь Дня святой великомученицы Екатерины, которая является покровительницей Екатеринбурга. Маршрут традиционно пролегает от кафедрального собора до часовни святой Екатерины

Верующие во время ежегодного крестного хода в честь Дня святой великомученицы Екатерины.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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26 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Баба Яга, главный Дед Мороз и Снегурочка перед выходом на связь с членами российского экипажа МКС в Центре управления полетами.

Баба Яга, главный Дед Мороз и Снегурочка перед выходом на связь с членами российского экипажа Международной космической станции в Центре управления полетами (ЦУП)

Баба Яга, главный Дед Мороз и Снегурочка перед выходом на связь с членами российского экипажа МКС в Центре управления полетами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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27 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Фигуристка Виктория Синицина в ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе".

Фигуристка Виктория Синицина выступает на ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Фигуристка Виктория Синицина в ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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28 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники "Белого бала" в Ливадийском дворце в Крыму.
Участники Белого бала в Ливадийском дворце в Крыму
Участники "Белого бала" в Ливадийском дворце в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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29 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Светлана Колесниченко и Майя Дорошко на Кубке федерации в Казани.

Светлана Колесниченко и Майя Дорошко (Россия) выступают с технической программой на соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию на Кубке федерации в Казани

Светлана Колесниченко и Майя Дорошко на Кубке федерации в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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30 из 35
© РИА Новости / Сергей Фадеичев | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова во время осмотра экспозиции.

Президент РФ В. Путин посетил международную выставку-форум Россия

Президент Владимир Путин и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова во время осмотра экспозиции.

© РИА Новости / Сергей Фадеичев
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31 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники массового флешмоба с обливанием холодной водой в рамках акции "Закаленная Россия — здоровая страна" во Владивостоке.

Участники массового флешмоба с обливанием холодной водой в рамках акции Закаленная Россия – здоровая страна на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Участники массового флешмоба с обливанием холодной водой в рамках акции "Закаленная Россия — здоровая страна" во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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32 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Российского союза сельской молодежи.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Российского союза сельской молодежи

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Российского союза сельской молодежи.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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33 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Чемпионате России по фигурному катанию.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с короткой программой в парном катании на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Чемпионате России по фигурному катанию.

© РИА Новости / Александр Вильф
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34 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Зрители участвуют в конкурсе на церемонии рубки главной новогодней елки.

Зрители участвуют в конкурсе на церемонии рубки главной новогодней елки в городском округе Щелково Московской области. Возраст дерева составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Елка украсит Соборную площадь Московского Кремля

Зрители участвуют в конкурсе на церемонии рубки главной новогодней елки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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ФотоРоссияАбу-ДабиКазаньВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянТихоокеанский флот ВМФ РоссииДед МорозТатьяна НавкаОАЭВооруженные силы УкраиныЦентр управления полетамиРосгосцирк
 
 
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