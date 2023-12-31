https://ria.ru/20231231/finlyandiya-1919259025.html
Финляндия готовит новые решения проблемы мигрантов на границе с Россией
Финляндия готовит новые решения проблемы мигрантов на границе с Россией - РИА Новости, 31.12.2023
Финляндия готовит новые решения проблемы мигрантов на границе с Россией
Власти Финляндии готовят новые решения в отношении проблемы мигрантов на границе с Россией, заявил премьер-министр Петтери Орпо в новогоднем обращении к... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:28
2023-12-31T15:28
2023-12-31T15:28
в мире
россия
финляндия
петтери орпо
мигранты
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти Финляндии готовят новые решения в отношении проблемы мигрантов на границе с Россией, заявил премьер-министр Петтери Орпо в новогоднем обращении к гражданам страны. "Проблемы на нашей восточной границе не исчезли. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, чтобы остановить организованную миграцию", - сказано в тексте его новогоднего обращения на сайте правительства. Орпо отметил, что закрытие границы осложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий. "Однако безопасность Финляндии и ее границ является для нас приоритетом. Мы не отступим", -сказал он. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231222/migranty-1917452820.html
https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html
https://ria.ru/20231225/itogi-1917918103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, петтери орпо, мигранты
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо, Мигранты
Финляндия готовит новые решения проблемы мигрантов на границе с Россией
Премьер Орпо: Финляндия готовт новые решения проблемы мигрантов на границе с РФ
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Власти Финляндии готовят новые решения в отношении проблемы мигрантов на границе с Россией, заявил премьер-министр Петтери Орпо в новогоднем обращении
к гражданам страны.
"Проблемы на нашей восточной границе не исчезли. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, чтобы остановить организованную миграцию", - сказано в тексте его новогоднего обращения на сайте правительства.
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Орпо отметил, что закрытие границы осложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий.
"Однако безопасность Финляндии и ее границ является для нас приоритетом. Мы не отступим", -сказал он.
Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
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Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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