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Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2023
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19:15 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/fakely-1919285339.html
Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь
Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2023
Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь
Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге решили не зажигать в новогоднюю ночь в связи с трагедией в Белгороде, сообщил городской комитет по энергетике и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:15
2023-12-31T19:15
белгород
санкт-петербург
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
массированный обстрел центра белгорода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге решили не зажигать в новогоднюю ночь в связи с трагедией в Белгороде, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению в своем телеграм-канале. "По распоряжению губернатора и в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что факелы Ростральных колонн в Петербурге планировали зажечь с 23.55 31 декабря до 00.20 1 января, а также с 02.55 до 03.15 1 января. Факелы Ростральных колонн зажигают в честь важных дат и событий. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/beglov-1919282451.html
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белгород, санкт-петербург, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Санкт-Петербург, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь

Петербург отменил розжиг факелов Ростральных колонн в знак поддержки Белгорода

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФакелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге
Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге решили не зажигать в новогоднюю ночь в связи с трагедией в Белгороде, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению в своем телеграм-канале.
«
"По распоряжению губернатора и в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что факелы Ростральных колонн в Петербурге планировали зажечь с 23.55 31 декабря до 00.20 1 января, а также с 02.55 до 03.15 1 января.
Факелы Ростральных колонн зажигают в честь важных дат и событий.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде
Вчера, 18:47
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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30 декабря 2023, 19:13
 
БелгородСанкт-ПетербургБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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