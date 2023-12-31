https://ria.ru/20231231/fakely-1919285339.html

Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь

Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2023

Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь

Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге решили не зажигать в новогоднюю ночь в связи с трагедией в Белгороде, сообщил городской комитет по энергетике и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T19:15

2023-12-31T19:15

2023-12-31T19:15

белгород

санкт-петербург

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

массированный обстрел центра белгорода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге решили не зажигать в новогоднюю ночь в связи с трагедией в Белгороде, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению в своем телеграм-канале. "По распоряжению губернатора и в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что факелы Ростральных колонн в Петербурге планировали зажечь с 23.55 31 декабря до 00.20 1 января, а также с 02.55 до 03.15 1 января. Факелы Ростральных колонн зажигают в честь важных дат и событий. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/beglov-1919282451.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, санкт-петербург, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода