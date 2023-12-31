Факелы Ростральных колонн в Петербурге не будут зажигать в новогоднюю ночь
Петербург отменил розжиг факелов Ростральных колонн в знак поддержки Белгорода
Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге решили не зажигать в новогоднюю ночь в связи с трагедией в Белгороде, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению в своем телеграм-канале.
«
"По распоряжению губернатора и в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что факелы Ростральных колонн в Петербурге планировали зажечь с 23.55 31 декабря до 00.20 1 января, а также с 02.55 до 03.15 1 января.
Факелы Ростральных колонн зажигают в честь важных дат и событий.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.