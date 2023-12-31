Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 31.12.2023 (обновлено: 09:33 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/es-1919218394.html
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген - РИА Новости, 31.12.2023
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T08:29
2023-12-31T09:33
в мире
румыния
болгария
хорватия
еврокомиссия
евросоюз
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется, сообщила Еврокомиссия. &quot;Еврокомиссия приветствует единогласное решение Совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году&quot;, — говорится в заявлении.Расширение Шенгенской зоны обсуждалось в начале декабря, вопрос не поставили на голосование из-за отсутствия консенсуса. В начале декабря 2022 года Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение к Шенгену Хорватии, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Тогда прием этих стран заблокировала Австрия, которая объяснила свою позицию слабыми усилиями Софии и Бухареста по борьбе с нелегальной миграцией. По сообщениям СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий в этой области. В частности, обе республики должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства. Сейчас в Шенген входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
румыния
болгария
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, болгария, хорватия, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Румыния, Болгария, Хорватия, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Евросоюза
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

ЕС отменит пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется, сообщила Еврокомиссия.
«

"Еврокомиссия приветствует единогласное решение Совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году", — говорится в заявлении.

Расширение Шенгенской зоны обсуждалось в начале декабря, вопрос не поставили на голосование из-за отсутствия консенсуса.
В начале декабря 2022 года Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение к Шенгену Хорватии, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Тогда прием этих стран заблокировала Австрия, которая объяснила свою позицию слабыми усилиями Софии и Бухареста по борьбе с нелегальной миграцией.
По сообщениям СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий в этой области. В частности, обе республики должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
Сейчас в Шенген входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Россия послала ЕС далеко и надолго
30 декабря 2023, 08:00
 
В миреРумынияБолгарияХорватияЕврокомиссияЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала