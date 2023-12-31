https://ria.ru/20231231/es-1919218394.html

Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген - РИА Новости, 31.12.2023

Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T08:29

2023-12-31T08:29

2023-12-31T09:33

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БРЮССЕЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется, сообщила Еврокомиссия. "Еврокомиссия приветствует единогласное решение Совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году", — говорится в заявлении.Расширение Шенгенской зоны обсуждалось в начале декабря, вопрос не поставили на голосование из-за отсутствия консенсуса. В начале декабря 2022 года Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение к Шенгену Хорватии, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Тогда прием этих стран заблокировала Австрия, которая объяснила свою позицию слабыми усилиями Софии и Бухареста по борьбе с нелегальной миграцией. По сообщениям СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий в этой области. В частности, обе республики должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства. Сейчас в Шенген входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

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в мире, румыния, болгария, хорватия, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза