Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
ЕС отменит пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, но на сухопутных он пока сохраняется, сообщила Еврокомиссия.
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"Еврокомиссия приветствует единогласное решение Совета ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенгенское пространство, начав с отмены пограничного контроля на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году", — говорится в заявлении.
Расширение Шенгенской зоны обсуждалось в начале декабря, вопрос не поставили на голосование из-за отсутствия консенсуса.
В начале декабря 2022 года Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение к Шенгену Хорватии, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Тогда прием этих стран заблокировала Австрия, которая объяснила свою позицию слабыми усилиями Софии и Бухареста по борьбе с нелегальной миграцией.
По сообщениям СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий в этой области. В частности, обе республики должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
Сейчас в Шенген входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.