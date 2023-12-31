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В белгородском штабе ЕР развернут пункт оказания помощи, заявил Турчак

В белгородском штабе ЕР развернут пункт оказания помощи, заявил Турчак - РИА Новости, 31.12.2023

В белгородском штабе ЕР развернут пункт оказания помощи, заявил Турчак

Штаб общественной поддержки Единой России в Белгороде возобновил работу, сейчас там развернут пункт оказания помощи, сообщил секретарь генсовета "Единой России" РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:05

2023-12-31T12:05

2023-12-31T12:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

андрей турчак

единая россия

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Штаб общественной поддержки Единой России в Белгороде возобновил работу, сейчас там развернут пункт оказания помощи, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, слова которого приводятся в Telegram-канале "Единой России". "Сейчас здесь развернут пункт оказания помощи. По любым вопросам. Работает многоканальная "горячая линия". Круглосуточно дежурят наши волонтеры. Координируем работу с оперативным штабом региона. За прошедшую ночь сюда обращались жители города, которые ищут родственников, которым нужна правовая консультация по оценке ущерба имуществу или проведению восстановительных работ", - отметил Андрей Турчак. Он также сообщил, что в штабе общественной поддержки "Единой России" за ночь восстановили тепловой контур. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html

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происшествия, белгород, россия, андрей турчак, единая россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода