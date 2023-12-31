https://ria.ru/20231231/donetsk-1919216408.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:51

2023-12-31T07:51

2023-12-31T07:51

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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нато

в мире

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 03.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 04.30 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231231/obstrel-1919195520.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, в мире