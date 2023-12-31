https://ria.ru/20231231/deti-1919274501.html

Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей

Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей - РИА Новости, 31.12.2023

Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь родителям раненых детей с РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:40

2023-12-31T17:40

2023-12-31T18:05

общество

вячеслав гладков

михаил мурашко

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

белгород

белгородская область

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь родителям раненых детей с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством."Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно", - написал он.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html

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Наталья Макарова

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