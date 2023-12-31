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Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей - РИА Новости, 31.12.2023
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17:40 31.12.2023 (обновлено: 18:05 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/deti-1919274501.html
Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей
Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей - РИА Новости, 31.12.2023
Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь родителям раненых детей с РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:40
2023-12-31T18:05
общество
вячеслав гладков
михаил мурашко
массированный обстрел центра белгорода
происшествия
белгород
белгородская область
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь родителям раненых детей с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством."Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно", - написал он.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html
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общество, вячеслав гладков, михаил мурашко, массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Общество, Вячеслав Гладков, Михаил Мурашко, Массированный обстрел центра Белгорода, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Гладков и Мурашко договорились о помощи родителям раненых детей

Гладков: операции и лекарства для пострадавших в Белгороде детей будут оплачены

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт Жуковский пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
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Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь родителям раненых детей с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством.
«
"Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно", - написал он.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Родители, закрывающие собой детей во время обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде
30 декабря 2023, 21:42
 
ОбществоВячеслав ГладковМихаил МурашкоМассированный обстрел центра БелгородаПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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