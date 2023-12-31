https://ria.ru/20231231/demonstratsiya-1919286352.html

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.12.2023

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Десятки человек в Амстердаме приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T19:29

2023-12-31T19:29

2023-12-31T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нидерланды

амстердам

владимир зеленский

марк рютте

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg

АМСТЕРДАМ, 31 дек - РИА Новости. Десятки человек в Амстердаме приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в воскресенье на площади Дам в Амстердаме. Несмотря на дождливую погоду, на акцию вышли десятки человек, выступающих против поставок Нидерландами и другими странами Запада оружия Украине. По словам одного из организаторов протеста Натальи Воронцовой, в акции участвовали порядка 50 человек. Собравшиеся прошли шествием под барабанную дробь до Центрального вокзала Амстердама с белыми флагами. Демонстрацию контролировала полиция. Протестующие выступили против решения правительства Нидерландов поставить Украине истребители F-16 и призвали к скорейшему установлению мира. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в минувшую пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.

https://ria.ru/20231215/pomosch-1915986899.html

украина

нидерланды

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нидерланды, амстердам, владимир зеленский, марк рютте, f-16