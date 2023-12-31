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В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/demonstratsiya-1919286352.html
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.12.2023
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
Десятки человек в Амстердаме приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T19:29
2023-12-31T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
амстердам
владимир зеленский
марк рютте
f-16
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АМСТЕРДАМ, 31 дек - РИА Новости. Десятки человек в Амстердаме приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в воскресенье на площади Дам в Амстердаме. Несмотря на дождливую погоду, на акцию вышли десятки человек, выступающих против поставок Нидерландами и другими странами Запада оружия Украине. По словам одного из организаторов протеста Натальи Воронцовой, в акции участвовали порядка 50 человек. Собравшиеся прошли шествием под барабанную дробь до Центрального вокзала Амстердама с белыми флагами. Демонстрацию контролировала полиция. Протестующие выступили против решения правительства Нидерландов поставить Украине истребители F-16 и призвали к скорейшему установлению мира. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в минувшую пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.
https://ria.ru/20231215/pomosch-1915986899.html
украина
нидерланды
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в мире, украина, нидерланды, амстердам, владимир зеленский, марк рютте, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Амстердам, Владимир Зеленский, Марк Рютте, F-16
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

Десятки человек в Амстердаме вышли на демонстрацию против поставок оружия Киеву

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АМСТЕРДАМ, 31 дек - РИА Новости. Десятки человек в Амстердаме приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными странами Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась в воскресенье на площади Дам в Амстердаме. Несмотря на дождливую погоду, на акцию вышли десятки человек, выступающих против поставок Нидерландами и другими странами Запада оружия Украине. По словам одного из организаторов протеста Натальи Воронцовой, в акции участвовали порядка 50 человек.
Собравшиеся прошли шествием под барабанную дробь до Центрального вокзала Амстердама с белыми флагами. Демонстрацию контролировала полиция.
Протестующие выступили против решения правительства Нидерландов поставить Украине истребители F-16 и призвали к скорейшему установлению мира.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в минувшую пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыАмстердамВладимир ЗеленскийМарк РюттеF-16
 
 
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