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Потерявшим документы при обстреле Белгорода ускоренно выдадут новые - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 31.12.2023 (обновлено: 17:49 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919274353.html
Потерявшим документы при обстреле Белгорода ускоренно выдадут новые
Потерявшим документы при обстреле Белгорода ускоренно выдадут новые - РИА Новости, 31.12.2023
Потерявшим документы при обстреле Белгорода ускоренно выдадут новые
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение ускорить выдачу... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:35
2023-12-31T17:49
происшествия
белгород
массированный обстрел центра белгорода
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение ускорить выдачу документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела."Министерство внутренних дел РФ приняло решение об ускорении выдачи документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела", - написал он.Губернатор также отметил, что достигнуты договоренности со строительными организациями, которые будут восстанавливать поврежденные дома, а со второго января начнется замена непригодных окон и ремонт фасадов. Добавляется, что компенсационные выплаты владельцам уничтоженных автомобилей начнутся после новогодних выходных.Днем в субботу белгородский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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происшествия, белгород, массированный обстрел центра белгорода, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Потерявшим документы при обстреле Белгорода ускоренно выдадут новые

Гладков: потерявшим документы при обстреле ВСУ Белгорода ускоренно выдадут новые

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение ускорить выдачу документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела.
«
"Министерство внутренних дел РФ приняло решение об ускорении выдачи документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела", - написал он.
Губернатор также отметил, что достигнуты договоренности со строительными организациями, которые будут восстанавливать поврежденные дома, а со второго января начнется замена непригодных окон и ремонт фасадов. Добавляется, что компенсационные выплаты владельцам уничтоженных автомобилей начнутся после новогодних выходных.
Днем в субботу белгородский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородМассированный обстрел центра БелгородаРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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