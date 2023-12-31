https://ria.ru/20231231/belgorod-1919261098.html

Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности

Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности - РИА Новости, 31.12.2023

Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности

Сообщение о ракетной опасности и предостережение о необходимости оставаться дома вдали от окон распространила администрация Белгорода в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:38

2023-12-31T15:38

2023-12-31T15:59

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Сообщение о ракетной опасности и предостережение о необходимости оставаться дома вдали от окон распространила администрация Белгорода в своем Telegram-канале."РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии.Ранее в воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности, призвав жителей Белгорода спуститься в укрытия. Через полчаса губернатор информировал об отмене сигнала.

белгород

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2023

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массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгород, вячеслав гладков