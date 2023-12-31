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Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности - РИА Новости, 31.12.2023
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15:38 31.12.2023 (обновлено: 15:59 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919261098.html
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности - РИА Новости, 31.12.2023
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности
Сообщение о ракетной опасности и предостережение о необходимости оставаться дома вдали от окон распространила администрация Белгорода в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:38
2023-12-31T15:59
массированный обстрел центра белгорода
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Сообщение о ракетной опасности и предостережение о необходимости оставаться дома вдали от окон распространила администрация Белгорода в своем Telegram-канале."РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии.Ранее в воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности, призвав жителей Белгорода спуститься в укрытия. Через полчаса губернатор информировал об отмене сигнала.
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РИА Новости
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массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгород, вячеслав гладков
Массированный обстрел центра Белгорода, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности

Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности и призвала оставаться дома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Сообщение о ракетной опасности и предостережение о необходимости оставаться дома вдали от окон распространила администрация Белгорода в своем Telegram-канале.
"РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии.
Ранее в воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности, призвав жителей Белгорода спуститься в укрытия. Через полчаса губернатор информировал об отмене сигнала.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Массированный обстрел центра БелгородаПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
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