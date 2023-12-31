https://ria.ru/20231231/belgorod-1919252016.html

Рогов назвал обстрел Белгорода частью британского сценария

Рогов назвал обстрел Белгорода частью британского сценария - РИА Новости, 31.12.2023

Рогов назвал обстрел Белгорода частью британского сценария

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что обстрел украинскими войсками Белгорода является частью РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:36

2023-12-31T14:36

2023-12-31T14:36

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

россия

владимир рогов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что обстрел украинскими войсками Белгорода является частью британского сценария по разжиганию кровной ненависти между людьми, живущими на территории южнорусских земель. "Все это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях. Обстрелом Белгорода террористы режима Зеленского намеревались спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам, находящимся под контролем нацистов, чтобы еще больше запугать свое население и заставить его идти в ряды ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, нынешняя киевская власть является оккупационной и губительной для местных жителей. "Зеленский и его режим реализовывают британский план "Войны до последнего украинца", прекрасно понимая, что все украинцы и есть русские", - подчеркнул Рогов. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/mchs-1919250528.html

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