В Белгороде родители детей из лицея помогли убрать последствия обстрелов

БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Родители детей из лицея №9 в Белгороде, где в результате обстрелов были разбиты окна, пришли помочь убрать последствия произошедшего, рассказала РИА Новости директор лицея Елена Петренко. "Кроме того, что все кружки были закончены, сдано все под охрану было. Из деток никто не пострадал. Из сотрудников тоже никто не пострадал. Мы провели опрос сразу же после случившегося всех родителей, слава богу, наши дети все живы-здоровы. Это самое главное на сегодняшний день", - рассказала она. Директор уточнила, что в здании взрывной волной от разовравшегося рядом снаряда сильно повреждены окна. "Вот от этого снаряда была сильная ударная волна, видимо. Я не специалист, не могу утверждать, вот от этой ударной волны как раз вот в эту сторону и пострадали окна", - сказала Петренко. По ее словам, рассыпались стекла снаружи, потому что на них не была наклеена бронепленка. "А внутренняя часть осталась. Пленка тоже немножко отошла, но она свой эффект выполнила. Она удержала осколки", - пояснила собеседница агентства. Петренко добавила, что родители детей сами начали приходить и спрашивать, чем помочь. "Никто не знал, как тут состояние. Все хотели прийти", - рассказала она. По ее словам, почти все последствия убрали оперативно, подготовили классы для установки новых окон. "Уже заканчиваем. Пойдем готовиться к Новому году", - заключила директор лицея. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Родители детей из лицея №9 в Белгороде, где в результате обстрелов были разбиты окна, пришли помочь убрать последствия произошедшего, рассказала РИА Новости директор лицея Елена Петренко.
"Кроме того, что все кружки были закончены, сдано все под охрану было. Из деток никто не пострадал. Из сотрудников тоже никто не пострадал. Мы провели опрос сразу же после случившегося всех родителей, слава богу, наши дети все живы-здоровы. Это самое главное на сегодняшний день", - рассказала она.
Директор уточнила, что в здании взрывной волной от разовравшегося рядом снаряда сильно повреждены окна.
"Вот от этого снаряда была сильная ударная волна, видимо. Я не специалист, не могу утверждать, вот от этой ударной волны как раз вот в эту сторону и пострадали окна", - сказала Петренко.
По ее словам, рассыпались стекла снаружи, потому что на них не была наклеена бронепленка. "А внутренняя часть осталась. Пленка тоже немножко отошла, но она свой эффект выполнила. Она удержала осколки", - пояснила собеседница агентства.
Петренко добавила, что родители детей сами начали приходить и спрашивать, чем помочь. "Никто не знал, как тут состояние. Все хотели прийти", - рассказала она.
По ее словам, почти все последствия убрали оперативно, подготовили классы для установки новых окон. "Уже заканчиваем. Пойдем готовиться к Новому году", - заключила директор лицея.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Днем в субботу губернатор Белгородской областиВячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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