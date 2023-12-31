https://ria.ru/20231231/belgorod-1919249085.html

После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека

После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека - РИА Новости, 31.12.2023

После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека

В больницы Белгородской области после обстрела ВСУ госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, 25 пациентов, в том числе 6 детей, в тяжелом состоянии... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:05

2023-12-31T14:05

2023-12-31T14:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В больницы Белгородской области после обстрела ВСУ госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, 25 пациентов, в том числе 6 детей, в тяжелом состоянии эвакуированы в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России.По данным ведомства, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадали 131 человек, в том числе 18 детей, из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка."Госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек", - говорится в сообщении.Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, уточнили в пресс-службе.Двадцать пять пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 6 детей, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы, отметили в Минздраве.В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров, добавили в пресс-службе.Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила журналистам, что сводные мобильные медицинские отряды агентства с самых первых часов после трагедии в Белгороде принимают участие в оказании помощи пострадавшим. Девять бригад ФМБА были привлечены к эвакуации раненых.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по Белгороду Последствия удара ВСУ по Белгороду 2023-12-31T14:05 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия