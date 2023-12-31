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После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 31.12.2023 (обновлено: 14:35 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919249085.html
После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека
После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека - РИА Новости, 31.12.2023
После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека
В больницы Белгородской области после обстрела ВСУ госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, 25 пациентов, в том числе 6 детей, в тяжелом состоянии... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:05
2023-12-31T14:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В больницы Белгородской области после обстрела ВСУ госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, 25 пациентов, в том числе 6 детей, в тяжелом состоянии эвакуированы в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России.По данным ведомства, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадали 131 человек, в том числе 18 детей, из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка."Госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек", - говорится в сообщении.Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, уточнили в пресс-службе.Двадцать пять пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 6 детей, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы, отметили в Минздраве.В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров, добавили в пресс-службе.Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила журналистам, что сводные мобильные медицинские отряды агентства с самых первых часов после трагедии в Белгороде принимают участие в оказании помощи пострадавшим. Девять бригад ФМБА были привлечены к эвакуации раненых.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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Последствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека

После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В больницы Белгородской области после обстрела ВСУ госпитализированы 93 человека, в том числе 13 детей, 25 пациентов, в том числе 6 детей, в тяжелом состоянии эвакуированы в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России.
По данным ведомства, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадали 131 человек, в том числе 18 детей, из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
"Госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести. Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек", - говорится в сообщении.
Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, уточнили в пресс-службе.
Двадцать пять пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 6 детей, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы, отметили в Минздраве.
В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров, добавили в пресс-службе.
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила журналистам, что сводные мобильные медицинские отряды агентства с самых первых часов после трагедии в Белгороде принимают участие в оказании помощи пострадавшим. Девять бригад ФМБА были привлечены к эвакуации раненых.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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