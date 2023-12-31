https://ria.ru/20231231/belgorod-1919244359.html
Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
Власти Вологды решили отменить широкие новогодние гуляния, в том числе концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:10
2023-12-31T13:10
2023-12-31T13:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вологда
белгородская область
сергей воропанов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919243610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de8358c2eba023a890dc131d543299b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Власти Вологды решили отменить широкие новогодние гуляния, в том числе концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил мэр города Сергей Воропанов в Telegram. "Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила равнодушных. Бесчеловечная атака на мирных жителей унесла много жизней. Соболезнуем родным погибших, желаем пострадавшим скорее поправиться", - написал он. "Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас. Будет отменен концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также мероприятия 1 и 2 января, которые должны были состоятся с 16.00 до 18.00 на Кремлевской площади", - сообщил Воропанов. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
белгород
вологда
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919243610_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f074434e497b442a1ac41f3ddafb5d42.jpg
Стихийные мемориалы в Белгороде
Стихийные мемориалы в Белгороде
2023-12-31T13:10
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вологда, белгородская область, сергей воропанов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вологда, Белгородская область, Сергей Воропанов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
Воропанов: в Вологде решили отменить новогодний концерт из-за обстрела Белгорода