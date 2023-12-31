https://ria.ru/20231231/belgorod-1919244359.html

Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде

Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде

Власти Вологды решили отменить широкие новогодние гуляния, в том числе концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:10

2023-12-31T13:10

2023-12-31T13:10

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вологда

белгородская область

сергей воропанов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919243610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de8358c2eba023a890dc131d543299b6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Власти Вологды решили отменить широкие новогодние гуляния, в том числе концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил мэр города Сергей Воропанов в Telegram. "Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила равнодушных. Бесчеловечная атака на мирных жителей унесла много жизней. Соболезнуем родным погибших, желаем пострадавшим скорее поправиться", - написал он. "Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас. Будет отменен концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также мероприятия 1 и 2 января, которые должны были состоятся с 16.00 до 18.00 на Кремлевской площади", - сообщил Воропанов. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

белгород

вологда

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стихийные мемориалы в Белгороде Стихийные мемориалы в Белгороде 2023-12-31T13:10 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вологда, белгородская область, сергей воропанов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода