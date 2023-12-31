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Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода

Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023

Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода

При ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:36

2023-12-31T12:36

2023-12-31T12:37

специальная военная операция на украине

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. При ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом, сообщило СК в Telegram-канале. "Тридцатого декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин", - сообщает СК. Отмечается, что по факту его гибели возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Конопицина и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

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происшествия, белгород, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода