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Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода
Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023
Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода
При ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:36
2023-12-31T12:36
2023-12-31T12:37
специальная военная операция на украине
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. При ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом, сообщило СК в Telegram-канале. "Тридцатого декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин", - сообщает СК. Отмечается, что по факту его гибели возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Конопицина и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Офицер СК России погиб при обстреле Белгорода
В Белгороде погиб офицер СК РФ Конопицин при ракетном обстреле ВСУ