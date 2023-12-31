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ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 31.12.2023 (обновлено: 14:57 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919237442.html
ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове
ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове
ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:13
2023-12-31T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
белгород
украина
гур минобороны украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а также 200 иностранных наемников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
россия
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Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, белгород, украина, гур минобороны украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгород, Украина, ГУР Минобороны Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьков
ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а также 200 иностранных наемников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
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ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове

ВС РФ в ответ на атаку на Белгород уничтожили сотрудников ГУР и ВСУ в Харькове

© AFP 2023 / SERGEY BOBOKПожарные ликвидируют возгорание в Харькове
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а также 200 иностранных наемников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородУкраинаГУР Минобороны УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьков
 
 
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