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ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове

ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове - РИА Новости, 31.12.2023

ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове

ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:13

2023-12-31T12:13

2023-12-31T14:57

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а также 200 иностранных наемников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода 2023-12-31T12:13 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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