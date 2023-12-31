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ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове
ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове
ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:13
2023-12-31T12:13
2023-12-31T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ в ответ на ракетную атаку ВСУ по центру Белгорода нанесли ракетный удар по бывшей гостинице "Харьков Палас", где находились представители ГУР, ВСУ, а также 200 иностранных наемников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919235711_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_121237a3b1897539e75aef75c858a70d.jpg
Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
2023-12-31T12:13
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России нанесли ракетный удар по сотрудникам ГУР и ВСУ в Харькове
ВС РФ в ответ на атаку на Белгород уничтожили сотрудников ГУР и ВСУ в Харькове