https://ria.ru/20231231/belgorod-1919201391.html

На Украине поглумились над ударом по Белгороду

На Украине поглумились над ударом по Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023

На Украине поглумились над ударом по Белгороду

Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало в своем Telegram-канале издевательский ролик про удар ВСУ по Белгороду, сопроводив кадры со взрывами в городе... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T02:18

2023-12-31T02:18

2023-12-31T02:22

белгород

украина

владимир зеленский

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Ведущее украинское агентство УНИАН опубликовало в своем Telegram-канале издевательский ролик про удар ВСУ по Белгороду, сопроводив кадры со взрывами в городе заставкой передачи "Квартал 95" с Владимиром Зеленским, пост вызвал негативную реакцию пользователей.На видео показана заставка программы с улыбающимся Зеленским, который "включает" радио в машине, при этом на фоне смонтированы звуки взрывов и крики. Далее под песню из заставки "Квартала" демонстрируются кадры со взрывами и их последствиями в Белгороде."Этот "Квартал" мы смотрим", - подписало УНИАН свой ролик.Публикация агентства вызвала негативную реакцию подписчиков: более 6,5 тысяч дизлайков против 2,4 тысяч лайков, кроме того, пользователи поставили более 700 "клоунских" смайлов.В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при ударе ВСУ по Белгороду погиб 21 человек, из них трое – дети, еще 110 ранены. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919197335.html

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белгород, украина, владимир зеленский, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода