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В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев - РИА Новости, 31.12.2023
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02:08 31.12.2023 (обновлено: 02:18 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919200742.html
В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев
В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев - РИА Новости, 31.12.2023
В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:08
2023-12-31T02:18
белгород
массированный обстрел центра белгорода
игорь щеголев
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, добавив, что вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком и и осмотрели места ударов ВСУ."По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе. Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями, а также сотрудниками "Белгороблагоустройства", волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела", - написал он в своем Telegram-канале.Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
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белгород, массированный обстрел центра белгорода, игорь щеголев, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, происшествия
Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода, Игорь Щеголев, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев

Губернатор Гладков: в Белгород прибыл полпред в ЦФО Щеголев

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации Игорь Щёголев
Помощник президента Российской Федерации Игорь Щёголев - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Помощник президента Российской Федерации Игорь Щёголев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, добавив, что вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком и и осмотрели места ударов ВСУ.
«
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе. Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями, а также сотрудниками "Белгороблагоустройства", волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела", - написал он в своем Telegram-канале.
Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Атака ВСУ на Белгород
Вчера, 18:17
 
БелгородМассированный обстрел центра БелгородаИгорь ЩеголевВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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