https://ria.ru/20231231/belgorod-1919196899.html
Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры
Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры - РИА Новости, 31.12.2023
Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры
В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:02
2023-12-31T01:02
2023-12-31T01:58
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщил Гладков, в субботу в результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ погиб 21 человек, из них трое - дети, 110 человек получили ранения, из них 17 - дети. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду . Как отмечали в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду , а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
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белгород, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры
Гладков: из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры