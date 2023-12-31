https://ria.ru/20231231/belgorod-1919196899.html

Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры - РИА Новости, 31.12.2023

Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:02

2023-12-31T01:02

2023-12-31T01:58

специальная военная операция на украине

белгород

россия

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщил Гладков, в субботу в результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ погиб 21 человек, из них трое - дети, 110 человек получили ранения, из них 17 - дети. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду . Как отмечали в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду , а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html

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белгород, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода