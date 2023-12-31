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Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород
Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.12.2023
Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород
Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:19
2023-12-31T00:19
2023-12-31T00:49
россия
белгород
оон
в мире
антониу гутерреш
василий небензя
украина
массированный обстрел центра белгорода
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород, заявил на заседании Совбеза международной организации постпред РФ Василий Небензя."Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу", - сообщил в ходе своего выступления в рамках заседания Совбеза по атаке на Белгород.Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html
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россия, белгород, оон, в мире, антониу гутерреш, василий небензя, украина, массированный обстрел центра белгорода
Россия, Белгород, ООН, В мире, Антониу Гутерреш, Василий Небензя, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород
Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по удару ВСУ по Белгороду