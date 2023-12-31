https://ria.ru/20231231/belgorod-1919194249.html

Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород

Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.12.2023

Небензя: Россия удивлена молчанием генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород

Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:19

2023-12-31T00:19

2023-12-31T00:49

россия

белгород

оон

в мире

антониу гутерреш

василий небензя

украина

массированный обстрел центра белгорода

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ООН, 31 дек - РИА Новости. Россия удивлена молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с совершенной Украиной атакой на Белгород, заявил на заседании Совбеза международной организации постпред РФ Василий Небензя."Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу", - сообщил в ходе своего выступления в рамках заседания Совбеза по атаке на Белгород.Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html

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белгород

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россия, белгород, оон, в мире, антониу гутерреш, василий небензя, украина, массированный обстрел центра белгорода