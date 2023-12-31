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Еще одна военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ
Еще одна военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
Еще одна военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ
Американская военная база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась удару дрона, передает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:11
2023-12-31T11:11
2023-12-31T12:55
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американская военная база в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась удару дрона, передает телеканал Al Mayadeen. "Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан", — говорится в сообщении. Ночью стало известно об обстреле базы США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор. По информации источника РИА Новости, по ней выпустили более десяти ракет.Американские военные имеют на территории Сирии 24 базы и четыре пункта. Они неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за это США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
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в мире, сирия, сша, эль-хасаке
В мире, Сирия, США, Эль-Хасаке
Еще одна военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ
Al Mayadeen: военная база США Румейлан в Сирии подверглась атаке с помощью БПЛА