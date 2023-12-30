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Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show" - РИА Новости, 30.12.2023
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Шоубиз
 
00:12 30.12.2023 (обновлено: 00:53 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/zimnee_show-1919070571.html
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show"
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show" - РИА Новости, 30.12.2023
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show"
Выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменены в рамках "Зимнего Show", которое запланировано на 1 января 2024 года, вместо них РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:12
2023-12-30T00:53
филипп киркоров
анастасия ивлеева
дима билан (виктор белан)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменены в рамках "Зимнего Show", которое запланировано на 1 января 2024 года, вместо них в программе выступят артисты Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщается на сайте Live Арены, где запланировано шоу.Ранее в Telegram-канале Brief появилось сообщение, что организаторы "Зимнего Show", где будут выступать Киркоров, Лолита и Дима Билан, отменили трансляцию на "МузТВ" и в "ВКонтакте", а по данным Telegram-канала Baza, само шоу сейчас в подвешенном состоянии. После этого Киркоров опубликовал у себя в соцсетях афишу "Зимнего Show", проведение которого якобы было под вопросом из-за последствий "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой."Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия "Зимнее SHOW", которое состоится 01.01.2024 на Live Арене… Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений. Спасибо за понимание!", - отмечается в сообщении.Уточняется, что шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта. При этом фото Киркорова и Милявской остаются на афише шоу.Также Киркоров не числится в списке артистов новогоднего музыкального спектакля "Ночь счастливых надежд", который пройдет также на Live Арене. Но точно также, как и на "Зимнем Show", остается на афише.Ранее в клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, в том числе Киркоров и Милявская.Лефортовский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 100 тысяч рублей Анастасию Ивлееву за организацию скандальной вечеринки.
https://ria.ru/20231228/kirkorov-1918820144.html
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филипп киркоров, анастасия ивлеева, дима билан (виктор белан), россия, москва
Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Дима Билан (Виктор Белан), Россия, Москва, Шоубиз
Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show"

Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов "Зимнего Show" 1 января

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменены в рамках "Зимнего Show", которое запланировано на 1 января 2024 года, вместо них в программе выступят артисты Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщается на сайте Live Арены, где запланировано шоу.
Ранее в Telegram-канале Brief появилось сообщение, что организаторы "Зимнего Show", где будут выступать Киркоров, Лолита и Дима Билан, отменили трансляцию на "МузТВ" и в "ВКонтакте", а по данным Telegram-канала Baza, само шоу сейчас в подвешенном состоянии. После этого Киркоров опубликовал у себя в соцсетях афишу "Зимнего Show", проведение которого якобы было под вопросом из-за последствий "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
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"Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия "Зимнее SHOW", которое состоится 01.01.2024 на Live Арене… Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений. Спасибо за понимание!", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что шоу пройдет в классическом формате новогоднего концерта. При этом фото Киркорова и Милявской остаются на афише шоу.
Также Киркоров не числится в списке артистов новогоднего музыкального спектакля "Ночь счастливых надежд", который пройдет также на Live Арене. Но точно также, как и на "Зимнем Show", остается на афише.
Ранее в клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, в том числе Киркоров и Милявская.
Лефортовский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 100 тысяч рублей Анастасию Ивлееву за организацию скандальной вечеринки.
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28 декабря, 20:46
 
ШоубизФилипп КиркоровАнастасия ИвлееваДима Билан (Виктор Белан)РоссияМосква
 
 
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