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Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН по Белгороду

Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН по Белгороду

Заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода запрошено на 23.00 мск, Москва потребовала участия постпреда Чехии, чтобы тот объяснился на счет поставок... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:32

2023-12-30T19:32

2023-12-30T19:32

белгород

россия

чехия

дмитрий полянский

вячеслав гладков

совет безопасности оон

оон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ООН, 30 дек - РИА Новости. Заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода запрошено на 23.00 мск, Москва потребовала участия постпреда Чехии, чтобы тот объяснился на счет поставок вооружений Киеву, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Как сообщило Минобороны РФ, киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства."Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители", - указал Полянский.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

белгород

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T19:32 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, россия, чехия, дмитрий полянский, вячеслав гладков, совет безопасности оон, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода