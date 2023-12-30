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Какие изменения ждут россиян в 2024 году

Какие изменения ждут россиян в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2023

Какие изменения ждут россиян в 2024 году

Повышение пенсий, МРОТ и маткапитала, старт программы долгосрочных сбережений, новые единовременные выплаты медикам, изменение призывного возраста, продажа... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:15

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Повышение пенсий, МРОТ и маткапитала, старт программы долгосрочных сбережений, новые единовременные выплаты медикам, изменение призывного возраста, продажа краткосрочных полисов ОСАГО, обязательные уроки труда и возвращение серебряных медалей в школы. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ожидают наших граждан в 2024 году.

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