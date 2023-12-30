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Какие изменения ждут россиян в 2024 году
Какие изменения ждут россиян в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2023
Какие изменения ждут россиян в 2024 году
Повышение пенсий, МРОТ и маткапитала, старт программы долгосрочных сбережений, новые единовременные выплаты медикам, изменение призывного возраста, продажа... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:15
2023-12-30T11:15
2023-12-30T11:15
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Повышение пенсий, МРОТ и маткапитала, старт программы долгосрочных сбережений, новые единовременные выплаты медикам, изменение призывного возраста, продажа краткосрочных полисов ОСАГО, обязательные уроки труда и возвращение серебряных медалей в школы. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ожидают наших граждан в 2024 году.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, законы, работа, банки, налоги, транспорт, осаго, технологии, медицина, здоровье, льготы, социальная политика, кредиты, кредитные каникулы, пенсии, налоговый вычет, жилищно-коммунальные услуги, материнский капитал, армия, общество, образование, школа, техосмотр, инфографика
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Какие изменения ждут россиян в 2024 году
Повышение пенсий, МРОТ и маткапитала, старт программы долгосрочных сбережений, новые единовременные выплаты медикам, изменение призывного возраста, продажа краткосрочных полисов ОСАГО, обязательные уроки труда и возвращение серебряных медалей в школы. Мы собрали в инфографике Ria.ru самые важные изменения, которые ожидают наших граждан в 2024 году.
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