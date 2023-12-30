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На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала - РИА Новости, 30.12.2023
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16:45 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919144635.html
На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала
На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала - РИА Новости, 30.12.2023
На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала
Задержаны четверо молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:45
2023-12-30T16:45
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Задержаны четверо молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в Александровском округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, днём 27 декабря текущего года в селе Грушевском Александровского муниципального округа подозреваемые, находясь на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", "включили музыку и станцевали национальный танец." "В Александровском округе четверо молодых людей подозреваются в осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). &lt;...&gt; Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", – говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231220/memorial-1917089598.html
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Дарья Буймова
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала

На Ставрополье задержали четырех человек, станцевавших на воинском мемориале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Задержаны четверо молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в Александровском округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, днём 27 декабря текущего года в селе Грушевском Александровского муниципального округа подозреваемые, находясь на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", "включили музыку и станцевали национальный танец."
"В Александровском округе четверо молодых людей подозреваются в осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). <...> Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", – говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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