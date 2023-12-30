https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919144635.html

На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала

На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала - РИА Новости, 30.12.2023

На Ставрополье задержали подозреваемых в осквернении мемориала

Задержаны четверо молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:45

2023-12-30T16:45

2023-12-30T16:45

происшествия

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Задержаны четверо молодых людей, которые подозреваются в осквернении символов воинской славы после того, как станцевали на мемориале воинской славы в Александровском округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, днём 27 декабря текущего года в селе Грушевском Александровского муниципального округа подозреваемые, находясь на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", "включили музыку и станцевали национальный танец." "В Александровском округе четверо молодых людей подозреваются в осквернении символов воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). <...> Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231220/memorial-1917089598.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)