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СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами" - РИА Новости, 30.12.2023
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06:28 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/yaponiya-1919084915.html
СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами"
СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами" - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами"
Прокуратура Японии в связи с коррупционным скандалом провела допрос всех ключевых политиков, представляющих правящую в стране Либерально-демократическую партию, РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:28
2023-12-30T06:28
япония
в мире
сша
ясутоси нисимура
хирокадзу мацуно
фумио кисида
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ТОКИО, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Японии в связи с коррупционным скандалом провела допрос всех ключевых политиков, представляющих правящую в стране Либерально-демократическую партию, включая бывшего министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру и бывшего генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, пишет газета "Асахи". По данным издания, все допросы проводились на добровольной основе. Теперь с учетом полученных показаний следствию предстоит определить, существовал ли сговор между политиками и сотрудниками бухгалтерии в партии, которые отвечали за оформление политических пожертвований. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний, проводящихся с целью сбора денег для политической силы. В этих собраниях участвуют политики от партии, а билеты часто покупают представители японского бизнеса. По закону, чтобы эта система не превратилась в подкуп политиков или фракции, в случае, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это более 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, то ему возвращался "откат" излишка. Такие суммы не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали подобные "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США. В середине декабря четыре члена правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды - генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита - подали в отставку из-за скандала с "откатами" в партии. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров.
https://radiosputnik.ru/20231208/yaponiya-1914517204.html
https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html
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япония, в мире, сша, ясутоси нисимура, хирокадзу мацуно, фумио кисида
Япония, В мире, США, Ясутоси Нисимура, Хирокадзу Мацуно, Фумио Кисида
СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами"

"Асахи": в Японии допросили политиков правящей партии из-за скандала с откатами

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Японии в связи с коррупционным скандалом провела допрос всех ключевых политиков, представляющих правящую в стране Либерально-демократическую партию, включая бывшего министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру и бывшего генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, пишет газета "Асахи".
По данным издания, все допросы проводились на добровольной основе. Теперь с учетом полученных показаний следствию предстоит определить, существовал ли сговор между политиками и сотрудниками бухгалтерии в партии, которые отвечали за оформление политических пожертвований.
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Премьер Японии покинул собственную фракцию из-за коррупционного скандала
8 декабря, 08:30
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний, проводящихся с целью сбора денег для политической силы. В этих собраниях участвуют политики от партии, а билеты часто покупают представители японского бизнеса. По закону, чтобы эта система не превратилась в подкуп политиков или фракции, в случае, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это более 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, то ему возвращался "откат" излишка. Такие суммы не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали подобные "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США.
В середине декабря четыре члена правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды - генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита - подали в отставку из-за скандала с "откатами" в партии. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Экс-глава ПФР Красноярского края получил 12,5 года за коррупцию
22 декабря, 11:21
 
ЯпонияВ миреСШАЯсутоси НисимураХирокадзу МацуноФумио Кисида
 
 
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