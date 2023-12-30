https://ria.ru/20231230/yaponiya-1919084915.html

СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами"

СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами" - РИА Новости, 30.12.2023

СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами"

Прокуратура Японии в связи с коррупционным скандалом провела допрос всех ключевых политиков, представляющих правящую в стране Либерально-демократическую партию, РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T06:28

2023-12-30T06:28

2023-12-30T06:28

япония

в мире

сша

ясутоси нисимура

хирокадзу мацуно

фумио кисида

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ТОКИО, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Японии в связи с коррупционным скандалом провела допрос всех ключевых политиков, представляющих правящую в стране Либерально-демократическую партию, включая бывшего министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру и бывшего генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, пишет газета "Асахи". По данным издания, все допросы проводились на добровольной основе. Теперь с учетом полученных показаний следствию предстоит определить, существовал ли сговор между политиками и сотрудниками бухгалтерии в партии, которые отвечали за оформление политических пожертвований. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний, проводящихся с целью сбора денег для политической силы. В этих собраниях участвуют политики от партии, а билеты часто покупают представители японского бизнеса. По закону, чтобы эта система не превратилась в подкуп политиков или фракции, в случае, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это более 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, то ему возвращался "откат" излишка. Такие суммы не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали подобные "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США. В середине декабря четыре члена правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды - генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита - подали в отставку из-за скандала с "откатами" в партии. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров.

https://radiosputnik.ru/20231208/yaponiya-1914517204.html

https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html

япония

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япония, в мире, сша, ясутоси нисимура, хирокадзу мацуно, фумио кисида