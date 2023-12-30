СМИ: в Японии завершен допрос политиков из-за скандала с "откатами"
"Асахи": в Японии допросили политиков правящей партии из-за скандала с откатами
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Японии в связи с коррупционным скандалом провела допрос всех ключевых политиков, представляющих правящую в стране Либерально-демократическую партию, включая бывшего министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру и бывшего генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, пишет газета "Асахи".
По данным издания, все допросы проводились на добровольной основе. Теперь с учетом полученных показаний следствию предстоит определить, существовал ли сговор между политиками и сотрудниками бухгалтерии в партии, которые отвечали за оформление политических пожертвований.
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний, проводящихся с целью сбора денег для политической силы. В этих собраниях участвуют политики от партии, а билеты часто покупают представители японского бизнеса. По закону, чтобы эта система не превратилась в подкуп политиков или фракции, в случае, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Выяснилось, что в самой крупной фракции экс-премьера Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это более 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, то ему возвращался "откат" излишка. Такие суммы не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали подобные "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США.
В середине декабря четыре члена правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды - генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки и министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита - подали в отставку из-за скандала с "откатами" в партии. Кроме них, в отставку подали и шесть заместителей министров.